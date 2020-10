Point Covid-19 

Aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré au Sénégal, depuis trois jours. La tendance à la baisse se maintient. Hier, le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 26 nouveaux cas, sur 1 156 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,25 %.

‘’Les nouvelles contaminations se présentent ainsi : 7 cas contacts, 3 cas importés enregistrés au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 16 issus de la transmission communautaire recensés entre Dakar-Plateau (4), Rocade Bel-Air (4), Yoff Diamalaye (2), Almadies (1), Fann Résidence (1), Gueule-Tapée (1), Ngor (1), Nord-Foire (1) et Rufisque (1). Par contre, 58 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 15 418 cas ont été déclarés positifs, dont 13 814 guéris, 317 décédés et 1 286 patients sous traitement’’, renseigne le document.

...Pour le samedi, les résultats des examens virologiques de la tutelle ont révélé que sur 982 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,44 %. ‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 11 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'AIBD de Diass, 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Ngor (2), Ouest-Foire (2), Dakar-Plateau (1), Guédiawaye (1), Mbao (1), Ouakam (1), Pikine (1) et Yoff (1).

De plus, 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi 16 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.