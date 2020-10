Point Covid-19

Deux nouveaux cas de décès liés à la Covid-19 et 14 nouvelles contaminations ont été enregistrés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le directeur de la Prévention l’a dit hier. Sur 829 tests virologiques réalisés, 14 se sont révélés positifs dont 3 cas contacts suivis par les services sanitaires.

Il y a 7 cas importés enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 4 cas relevant de la contamination dite communautaire, a dit le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Les cas communautaires ont été signalés à Dakar (Plateau, Ouest-Foire et Yoff) et à Matam tel qu’indiqué dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé.

Il y est également mentionné que 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, ajoutant que 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le Sénégal comptabilise désormais 15 432 cas de coronavirus, dont 13 865 guéris, 319 décès et 1 247 sous traitement, selon le directeur de la Prévention.