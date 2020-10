Point Covid-19

Un nouveau cas de décès lié à la Covid-19 et 27 nouvelles contaminations ont été enregistrés, d’après les derniers bilans du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Aucun cas contact n’a été testé positif, selon les résultats publiés hier. Il y a 18 cas importés enregistrés à l'AIBD de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont répartis entre Guédiawaye (2), Louga (2), Fann (1), Khombole (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1) et Thiès (1). Il ressort également des résultats des examens virologiques que 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Toutefois, 6 cas graves sont pris en charge dans les services hospitaliers. A ce jour, 15 459 cas ont été déclarés positifs dont 13 922 guéris, 320 décédés et donc 1 216 sous traitement.

TEST RT-PCR COVID-19

Malgré une tendance baissière du nombre de cas positifs au coronavirus, l’on note une persistance inquiétante des cas importés, surtout à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar. En effet, face à la presse hier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a relevé que sur la période allant du 1er au 19 octobre derniers, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22 %. Pire, sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur les 41 cas positifs, soit un taux de 61 %. Une situation qui interpelle les autorités qui ont décidé d’une application immédiate de la circulaire 1723 rendant obligatoire le test RT-PCR Covid-19 pour tout passager embarquant dans un aéronef à destination du Sénégal.

En d’autres termes, les voyageurs à destination du Sénégal devront obligatoirement être munis d’un test Covid négatif datant de moins de 5 jours et ne pourront donc plus se faire tester à leur arrivée à l’aéroport de Dakar. D’après un tweet du ministre du Tourisme Alioune Sarr, cela entre en vigueur dès ce jour. On avait annoncé que cela entrerait en vigueur le 1er novembre. Mais vu le nombre important de cas importés, les dates ont changé.