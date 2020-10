Point Covid-19

Les résultats des examens virologiques reçus hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale révèlent que sur 1 010 tests réalisés, 25 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,48 %.

‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 7 cas contacts suivis par nos services ; 5 cas importés enregistrés â l'AIBD de Diass ; 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau (2), Liberté 6 (2), HLM Grand-Médine (1), Kaolack (1), Keur Mbaye Fall (1), Mbour (1), Ouest-Foire (1), Point-E (1), Richard-Toll (1), Scat-Urbam, (1) et Yoff (1)’’, détaille le document.

Au total, 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et un décès a été enregistré le mardi. ‘’L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 15 484 cas ont été déclarés positifs dont 13 975 guéris, 321 décédés, et donc 1 187 sous traitement.