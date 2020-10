Point Covid-19

Dix-sept tests sur 1 379 réalisés sont revenus positifs, a annoncé hier le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la situation de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Un taux de positivité de 1,23 % qui s’inscrit sur la tendance baissière du niveau de contaminations notée ces dernières semaines.

D’autant plus qu’aucun décès n'a été enregistré hier et 56 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 7 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 6 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau (2), Liberté 6, Parcelles-Assainies, Thiès et Yeumbeul’’, détaille le communiqué. Jusqu’hier, 15 525 cas ont été déclarés positifs dont 14 082 guéris, 321 décédés et donc 1 121 sous traitement. Quatre cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et le ministère informe que l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.