Point Covid-19

La Covid-19 continue de gagner du terrain au Sénégal. Le nombre de décès ne cesse de croitre. Depuis quelques jours, on enregistre quotidiennement un minimum de 2 décès. Pis, rien que ce week-end, les services du ministre de la Santé ont perdu 7 patients emporté par le virus.

Et au même moment, le nombre de nouveau cas continue de grimper. Ainsi, sur les bilans quotidiens de ces deux derniers jours, on a cumulé 232 nouveaux de contamination sur 2 188 tests réalisés, soit une positivité de plus de 10 %. L’autre mauvaise nouvelle, c’est que le Sénégal a franchi, durant ce même week-end, la barre des 100 morts. Il est désormais à 105 décès. Pour les cas de contamination issue de la transmission communautaire du virus, les services ont enregistré ces dernières 48 heures 42 cas positifs. Les cas importés font aussi leur retour.

A cet effet, 2 cas importés ont été enregistrés à la frontière sénégalo-mauritanienne, à Saint-Louis. Aussi, ce dimanche, 27 cas graves ont été notés et sont pris en charge dans les services de réanimation. Toutefois, il y a de bonnes nouvelles, car des patients guérissent. Ainsi, ce week-end, 98 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la pandémie. A noter qu’à ce jour, 6 586 cas ont été déclarés positifs dont 4 291 guéris, 105 décédés, et donc 2 189 sous traitement.