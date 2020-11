Point Covid-19

Hier, le Sénégal enregistrait sept nouvelles contaminations au coronavirus sur 653 tests effectués. Il y a deux cas contacts et cinq cas relevant de la contamination communautaire enregistrés à Dakar-Plateau (2), Niary-Tally (1), Ouakam (1), Ouest-Foire (1), a expliqué le directeur de la Prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, lors du point quotidien sur la Covid-19.

Aucun décès n’a été enregistré dimanche, a-t-il indiqué. Il a déclaré qu’il y a 101 patients qui ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris durant la même période. Au Sénégal, du 2 mars à ce jour, 15 637 cas de Covid-19 ont été recensés au cours de ces neuf mois. Il y a 15 059 patients guéris et 325 décès ont été dénombrés et 252 malades restent sous traitement, selon El Hadj Mamadou Ndiaye.