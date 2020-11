Point Covid-19 

Il n’y a plus que 78 patients sous traitement, au Sénégal. L’information est donnée hier par le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Aussi, sur 769 tests effectués, 10 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,30 %.

Les nouvelles infections concernent 5 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers ont été enregistrés à Dakar-Plateau, Fass Mbao, Liberté 6, Point E et Maristes. Aucun décès n’a été enregistré ce mardi et que 96 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Le Dr Ndiaye a annoncé que 4 patients sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré 15 650 cas positifs dont 15 245 guéris et 326 décédés.