Point Covid-19 

Neuf nouveaux cas de malades du coronavirus ont été enregistrés hier, sur un échantillon de 597 tests réalisés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Un taux de positivité de 1,51 % qui confirme l’évolution positive de la lutte contre la pandémie au Sénégal. Dans le détail, deux cas importés ont été enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne.

Les sept autres sont des cas communautaires retrouvés à Thiès, Dakar-Plateau, Kaolack, Ouakam, Zone B. Mieux, annonce le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, aucun cas de décès n’a été enregistré ce mardi 10 novembre 2020 et 17 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris.

Toutefois, un cas grave a été signalé et pris en charge dans les services de réanimation. Tout en exhortant les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a dénombré 15 720 cas de Covid-19 au Sénégal, dont 15 366 guéris, 326 décès et 27 sous traitement.