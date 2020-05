Point du jour

Le Sénégal a enregistré, hier, 59 cas positifs sur 872 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 6,76 %, annonce la directrice générale de la Santé, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye. Il s’agit de 52 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 7 cas issus de la transmission communautaire dont 1 à Liberté VI, 1 à Yoff, 1 à Guédiawaye, 1 à Sangalkam et 3 à Touba.

Les cas contacts d’hier sont répartis comme suit : Dakar-Sud 14 cas, Touba 9 cas, Dakar-Nord 7 cas, Dakar-Ouest 6 cas, Dakar-Centre 6 cas, Vélingara 4 cas, Sédhiou 3 cas, Sangalkam 3 cas, Yeumbeul 2 cas, Guédiawaye 2 cas, Mbao 2 cas, Thiès 1 cas. Parallèlement, 49 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal a enregistré 611 guéris, 13 décès et 926 sous traitement. Il y a 7 cas graves en traitement dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal.