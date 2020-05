POINT DU JOUR

Le Sénégal a enregistré, ce vendredi, 81 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur un échantillon de 1 236 tests, soit un taux de positivité de 6,5 %. La situation du jour fait état du retour encore des cas importés. Ainsi, d’après la directrice de la Santé, il est décompté 2 cas importés, 66 contacts et 13 communautaires. Marie Khemess Ngom Ndiaye informe que les localités de Liberté 6, Golf Sud, Keur Massar, Maristes, Hann, Parcelles-Assainies, Ouakam et Yeumbeul enregistrent chacune un cas communautaire, alors que Malika en dénombre 2 et Touba 3.

Les services du département que dirige Abdoulaye Diouf Sarr renseigne, en outre, que 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Parallèlement, renseigne la porte-parole du jour, 52 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et ceux qui sont sous traitement se portent mieux. A ce jour, fait savoir Dr Ngom, 3 492 cas ont été déclarés positifs dont 1 738 guéris, 41 décès et 1 649 sous traitement.