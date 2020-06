Point du jour

Hier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a donné les résultats de 987 tests de coronavirus effectués. Parmi ces derniers, 95 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,6 %.

Il s’agit de 77 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 3 cas importés et 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye, Yeumbeul, Mbao, Rufisque, Parcelles-Assainies, HLM Grand-Yoff, Patte d’Oie, cité Sipres 2,Liberté 2, Dieuppeul, Sacré-Cœur, Vélingara et Ziguinchor. Parallèlement, 26 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Il est dénombré 24 cas graves pris en charge dans les différents services de réanimation. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés mardi dernier au Sénégal. Ce qui porte à 93 le nombre total de décès constatés depuis le début de la pandémie au Sénégal, sur 6 129 cas positifs recensés. A ce jour, il y a 1 963 patients sous traitement et 4 072 guéris.