La célébration, cette année, de la ziarra annuelle de Léona Niassène, prévue le 13 mars 2021, fait face à des réticences au sein de la famille. Hier, le second imam de la grande mosquée, Mohamed Ibrahima Niasse, a pris fait et cause pour le khalife.

La Ziarra annuelle de la famille Niassène continue de diviser au sein de la famille de Baye Niasse où deux camps se détachent : ceux qui sont pour sa tenue et ceux qui militent pour une annulation. Hier, le second imam de la grande mosquée de Léona Niassène, Mohamed Ibrahima Niasse, fils du défunt khalife El Hadj Ibrahima Niasse, s’est prononcé en faveur de la tenue de l’événement. Il s’est adressé aux membres de la famille qui souhaitent, eux, que la Ziarra soit, une nouvelle fois, annulée.

‘’Je dis à ces gens de savoir raison garder. On a un seul khalife qui est Cheikh Ahmed Tidiane. On n’en a pas deux et ses recommandations doivent être suivies. Nous sommes derrière lui et c’est ce que notre père nous disait. Il est le pilote et ceux qui sont derrière doivent suivre. Et je ne pense pas qu’il y ait des gens qui sont contre sa décision. S’il y en a, ils ont fauté’’, dit-il.

La tradition dans la famille, poursuit le religieux, est de suivre la hiérarchie et les aînés. ‘’Nous sommes tous derrière le khalife. Nous suivons ses recommandations. Nous le suivrons partout, en droite ligne avec ce que recommande la religion. Je pense que le khalife ne nous mènera pas sur un chemin autre que celui tracé par la religion’’, dit-il.

De ce fait, Mouhamed Ibrahima Niasse lance cet appel aux autorités et à la population : ‘’Nous invitons le chef de l’Etat Macky Sall, son épouse Marième Faye Sall, le gouvernement, ainsi que toute la population à venir célébrer la Ziarra avec la famille.’’ A son avis, il n’y a aucune entrave qui pourrait faire annuler la Ziarra. ‘’Le gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur l’événement, encore moins interdire une telle activité’’, dit-il.

Cependant, il lance ceci : ‘’Personne n’a entendu le président, ni son gouvernement dire quoi que ce soit. Même l’année dernière, il n’avait pas interdit la tenue de cette cérémonie, mais nous avions pris nos responsabilités, car les rassemblements ont été interdits. Les prières que nous formulons contribueront certainement, grâce à l’aide de Dieu, à éradiquer la maladie. Nous les aidons d’un côté. Nous ne nous mêlons pas des affaires de l’État. La Ziarra est faite pour des choses positives et nous allons continuer sur cette lancée’’, promet-il.

Mouhamed Ibrahima Niasse souligne qu’ils vont maintenir la date du 13 mars pour célébrer la Ziarra.

‘’Nous voulons que tout le monde bénéficie des bienfaits de cette cérémonie. Ce sont des moments de prières et de bienfaits. Nous garantissons que tous les vœux seront exaucés. C’est pour cela que nous réitérons notre invitation à toute la Ummah islamique’’, souligne-t-il.

‘’La Ziarra est une tradition‘’

‘’Notre grand-père Khalifa Mouhamed Niasse ibn El Hadj Abdoulaye Niasse ibn Mouhamed, fils aîné d’El Hadj Abdoulaye Niasse, a pris le khalifat à 37 ans. Dieu a fait que, durant cette période, la vie n’était pas facile. Les gens venaient célébrer le Gamou. Notre grand-père a décidé de décentraliser la cérémonie dans le Saloum et a donné le feu vert à 150 talibés à qui il a donné le titre de Moukhadam, afin de célébrer le Gamou chez eux. Cela, pour leur permettre d’éviter le déplacement’’, raconte le fils d’El Hadj Ibrahima Niasse. L’année qui a suivi, les gens ont voulu rendre hommage au khalife, à travers une Ziarra, fait-il savoir. Ils ont écrit une lettre pour demander une autorisation, afin de venir rendre visite au khalife.

Mame Khalifa Mouhamed Niasse a donné un avis favorable à cette venue. Et durant deux jours, il leur a fait une conférence sur le Créateur et ensuite sur le Prophète Mouhamed (PSL). L’année suivante, les gens du Ndoucoumane, du Baol et du Fouta ont aussi fait le déplacement. Ils venaient en charrettes, par convoi. C’est ce qui a donné lieu à la Ziarra, depuis 1922. Cela a fait presque 100 ans.

