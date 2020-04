Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le commissionnaire divisionnaire de police de classe exceptionnel, Abdoul Wahab Sall, rappelle à l’ordre ses éléments. ‘’Selon des sources dignes de foi, certains agents verbalisent des usagers de la circulation routière en faisant fi de la règlementation, en cette période d’application de mesures exceptionnelles’’, lit-on dans la note.

Il est établi que ‘’certains fonctionnaires de police, sur la base d’infractions non prévues par la loi, dont le défaut de port de masque en particulier et en général le défaut de respect des consignes prévues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ont tendance à délivrer une attestation aux usagers de la route’’. Or, ajoute le commissaire Sall, ‘’de tels manquements de la part de citoyens ne sont pas encore sanctionnés pénalement au regard de nos textes législatifs et réglementaires’’.

Ainsi, il leur ‘’demande d’apporter les correctifs nécessaires, le cas échéant, afin de mettre un terme à cet état de fait dans les meilleurs délais’’. Aussi, écrit-il : ‘’Je rappelle mes instructions constantes relatives à la multiplication des barèmes légaux prévus dans le cadre du paiement des amendes forfaitaires.’’