Parmi les besoins sociaux les plus importants des Sénégalais figure en bonne place l’électricité, moteur de l’économie. Conscient des enjeux d’une bonne maîtrise de l’énergie et soucieux de préserver l’environnement, le Président Macky Sall a mis très tôt le Sénégal sur les rails d’une révolution énergétique sans précédent qu’il faut appréhender pour en connaître les retombées positives. Comment produire plus d’électricité tout en respectant les conclusions tirées des Conférences des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et tout en en faisant bénéficier à tous les Sénégalais ?

Force est de reconnaître que dans le secteur de l’énergie, un accent est mis sur le monde rural. Oui, l’énergie est un incontournable facteur de production dont doivent aussi bénéficier les campagnes. Oui, l’objectif du chef de l’Etat est de fournir une « électricité suffisante, de qualité et à bas prix » pour soutenir la compétitivité des entreprises et réduire le coût pour les familles. Oui, soucieux de l’équité, le Président Macky Sall entend réduire l’écart entre zones urbaines et zones rurales. Oui, des actions de modernisation et d’extension des réseaux sont ainsi effectuées avec des résultats probants. Oui, les « autoroutes de l’électricité »voient le jour, pour reprendre l’heureuse formule du PM Mahammed Dionne. Oui, l’augmentation du taux d’accès à 72 % est aujourd’hui dans la mesure du possible. Oui, la diversification de l’offre énergétique avec l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire et la biomasse doit continuer pour atteindre l’objectif de passer de de 90 % d’énergie thermique à 30% d’énergie renouvelable.

Aujourd’hui que la levée de la subvention renchérit le coût de l’électricité pour certains consommateurs (je dis bien certains), une opposition qui voit le mal partout essaie de divertir les Sénégalais. A ces gens-là faut-il poser la question suivante : « Faut-il continuer de laisser une partie de la population bénéficier de l’électricité et abandonner le monde rural dans l’obscurité ; au moment où on parle de croissance inclusive, de territorialisation des politiques publiques et d’équité sociale ? Ils auront sûrement du mal à apporter une réponse, continuant dans leurs aveugles menées subversives et leur manipulation sans fin et sans résultat.

L’objectif est de porter la part des énergies propres à plus de 30 % de mix énergétique, à terme. Avec ces nouvelles installations, non seulement le Sénégal assure mieux la couverture du pays mais aussi son potentiel d’énergie lui permet de passer du statut de pays déficitaire il y a seulement quelques années, à celui d’exportateur, vers le Mali voisin notamment. Le coût de l’électricité s’en est trouvé réduit de 10 % en 2017 soit un allègement de 30 milliards sur la facture globale, au grand bonheur des populations surtout celles du monde rural.

Les promesses tenues commencent à apporter leurs fruits, avec la mise en service de nombreuses centrales solaires à travers le pays : la centrale solaire Cheikh Anta Diop de Ten Mérina dans la commune de Mérina Dakhar (département de Tivaouane), qui impacte 225 000 personnes et permet d’éviter l’émission de 33 300 tonnes de CO2 par an, d’un coût de 28 milliards de FCFA et d’une puissance de 30 mégawatts ; la centrale Senergy de Santhiou Meckhé d’un coût de 27 milliards de FCFA, doté d’une puissance de 30 MW ; la centrale Senergy II, inaugurée à Bokhol (département de Dagana) d’une puissance de 20 MW, 77 000 panneaux sur 50 ha qui alimentera 9 000 foyers ; le parc de Malicounda (département de Mbour) inauguré pour un investissement de 20 milliards de F CFA pour une puissance installée de 22 MW et une capacité d’approvisionnement de 9 000 foyers ; l’extension de la centrale de Kahone qui alimente 152 localités, pour ne citer que quelques-unes.

Non, les 3 000 villages déjà électrifiés ne sont pas plus méritants que les autres. Non le train de l’électrification universelle ne doit pas s’arrêter dans la marche vers le cap de l’électricite pour tous en 2025. Non, le Programme national d’urgence d’électrification rurale d’un montant 150 milliards lancé pour sortir les campagnes de l’obscurité ne doit pas être suspendu. Non, les 32 milliards mobilisés pour réaliser des infrastructures structurantes et créer de nouvelles dorsales ne doivent pas tomber à l’eau.

N’oublions pas que nous ne sommes pas passés de 911 h de coupure par an en 2012 à moins de 24h par an aujourd’hui sans une politique volontariste et visionnaire d’un président très social. Soyons fiers de cette politique énergétique qui a permis au Sénégal de dépasser aujourd’hui le seuil du gigawatt. Gardons le cap qui nous a permis de figurer dès 2018 dans le cercle très fermé du quinté gagnant des pays ayant le mieux amélioré l’approvisionnement en électricité pour les populations, selon l’indice Mo Ibrahim.