Engagé dans une politique de relance du chemin de fer, l’Etat du Sénégal a initié treize projets structurants. Ces projets, selon le secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire, Mayacine Camara, nécessite un financement annuel de 50 milliards de francs CFA qui sera investi. ‘’Nous avons une vision en trois axes stratégiques devant entraîner 13 projets structurants qui mailleront tout le territoire national, avec plus de 2 070 km des nouvelles lignes, pour un engagement annuel de 50 milliards de francs CFA, soit un investissement de 0,9 du PIB annuel’’, a déclaré hier Mayacine Camara au cours d’un atelier de validation technique de la politique ferroviaire du Sénégal, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm.

Selon le secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire, il est question de parvenir, à l’horizon 2035, à faire en sorte d’assurer la desserte pour 75 % de la population sénégalaise, impliquant la création d’environ 180 mille emplois durant la phase de mise en œuvre des projets d’infrastructures. Parmi les objectifs poursuivis par cette nouvelle politique ferroviaire, figure le transport à terme de 2,5 millions de passagers, 24,2 millions de tonnes de fret chaque année. Il est attendu de cette politique un impact économique fort, une compétitivité des secteurs productifs ainsi que la relance des territoires.

...Venu prendre part à cet atelier de validation technique de la politique ferroviaire du Sénégal, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement soutient que la politique du renouveau du rail poursuit l’objectif d’un aménagement équilibré et d’une attractivité territoriale propice au développement, suivant une logique d’intégration régionale. Adossée à la modernisation du système de transport collectif, cette politique vise, selon lui, à bâtir un aménagement équilibré et une meilleure attractivité des territoires profitables au plan économique, social et environnemental dans une logique d’intégration régionale. Maitre Oumar Youm de rappeler d’ailleurs que la nouvelle politique ferroviaire repose sur une approche scientifique permettant de prendre en compte l’évolution démographique et celle des activités économiques. En outre, elle s’appuie sur les relations des différents secteurs de l’activité économique.