Le ministre de l’Environnement et du Développement durable veut mettre fin à la pollution de l’environnement par les déchets plastiques au Sénégal. Abdou Karim Sall promet de traquer tous les contrevenants et les mettre à la disposition du procureur de la République.

Chaque année, 2,4 millions de tonnes et environ 200 mille tonnes de déchets plastiques sont produits au Sénégal. Des déchets plastiques qui polluent l’environnement avec des conséquences souvent néfastes. Pour offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie et réussir le concept ‘’Un Sénégal zéro déchet’’, le ministre de l’Environnement et du Développement durable entend appliquer deux choses : servir tout d’abord une amende aux pollueurs de premier rang. Ensuite, dit-il, traquer les contrevenants et les remettre au procureur de la République afin qu’ils puissent rendre compte de leurs actes ou agissements.

D’après lui, la bataille contre la pollution de l’environnement par le biais des déchets plastiques va se poursuivre jusqu’au bout. ‘’Le combat sur le plastique, à travers la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, est en train d’être appliqué dans toute sa rigueur. Je le dis et je le répète : nous avons six à sept mois pour que tous les Sénégalais constatent eux-mêmes que le plastique est en train de disparaître de manière irréversible au Sénégal. Nous allons mettre le prix pour que la volonté du chef de l’État Macky Sall, de voir le Sénégal se débarrasser du plastique à jamais, soit effective. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le 20 avril 2020, nous avons déjà saisi près de 60 tonnes de sachets plastiques, sans tenir compte des saisies opérées au niveau des services des douanes’’, a d’abord expliqué Abdou Karim Sall.

Avant de lâcher et prévenir tous ceux-là qui s’entêtent à continuer à polluer l’environnement. Ça sera de la tolérance zéro. ‘’Nous allons passer à la vitesse supérieure dans les jours à venir, en appliquant désormais l’amende et mettre les contrevenants entre les mains du procureur, c’est-à-dire entre les mains de ceux qui sont chargés de faire appliquer la réglementation des lois dans ce pays. Le coup d'envoi a été donné à partir de Tivaouane pour une meilleure protection de l'environnement’’, a-t-il insisté.

Abdou Karim Sall présidait hier, dans la ville sainte de Tivaouane, la cérémonie de lancement de la campagne de comportement et de communication sur le projet de gestion des eaux usées, des déchets plastiques, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) dans les villes secondaires du Sénégal. Revenant sur le projet, Abdou Karim Sall a dit toute son importance pour toutes les communautés et le Sénégal, vu les 700 emplois directs verts qui seront créés par ledit programme. C’est pourquoi il a appelé à la mobilisation pour la réussite dudit projet.

Ce dernier comprend trois composantes et se déploie, dans un premier temps, dans les villes de Tivaouane, Touba et Dakar. La première composante est la valorisation des boues de vidange. Elle concerne la ville sainte de Tivaouane. La deuxième, c’est la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques à Dakar. Et la troisième prend en compte la valorisation des déchets plastiques pour 1 000 tonnes par an à Touba. ‘’Ce projet est magnifique. Il est important pour le Sénégal. Il faut le réussir et trouver d’autres mécanismes de financement pour aller dans les autres villes du pays’’, a préconisé Abdou Karim Sall.

Ce projet de gestion des eaux usées, des déchets plastiques, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) dans les villes secondaires du Sénégal, est financé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. D’autres partenaires, notamment l’UCG, GGGI, ADIE sont également venus en appoint.

Le lancement de cette campagne nationale pour le changement de comportement a été une occasion, pour le ministre de l’Environnement, de revenir sur les questions qui alimentent les débats ces derniers jours.

Pour le cas du marigot de Mbao, Abdou Karim Sall a tenu à préciser qu’une équipe de la Direction de l'environnement et des établissements classés s'était rendue sur les lieux et procédé à des prélèvements. Sur ce point précis, il a soutenu que les enquêtes ont été bouclées. Celles-ci ont révélé, a-t-il ajouté, une pollution de l’eau. Ce qui a conduit, dit-il, à la mort des poissons, notamment les pélagiques.

De plus, Abdou Karim Sall a indiqué que les investigations se poursuivent pour tout déterminer.

GAUSTIN DIATTA (THIES)