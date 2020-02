Le chef d’établissement du collège d’enseignement moyen (CEM) Ousmane Ngom de Thiès, a quitté son domicile, depuis le dimanche après-midi, vers 15 h, sans donner signe de vie. Sadiouka Mbodj a finalement été retrouvé, ce mardi, dans la ville sainte de Touba. Une enquête a été ouverte pour élucider sa disparition mystérieuse qui a semé la panique.

Porté disparu depuis 72 heures, le principal du CEM Ousmane Ngom a été retrouvé ce mardi, dans la capitale du mouridisme. Âgé de 59 ans, Sadiouka Mbodj, qui est à un an de la retraite, a quitté son domicile sis au quartier Som à Thiès, pour la dernière fois, le dimanche, vers les coups de 15 h. Le professeur d’histoire-géographie, parti de la maison sans son téléphone portable, a finalement été retrouvé à Touba.

Sa disparition a fait naître une peur bleue et la tristesse chez ses proches. L’un de ses collaborateurs s’était confié à ‘’EnQuête’’, avant que la bonne nouvelle ne tombe. Il craignait le pire. ‘’Depuis dimanche à 15 h, on ne l’a pas revu, alors que nous sommes mardi aujourd’hui (hier). M. Mbodj est une personne qui n’a pas l’habitude de sortir de sa maison, les weekends. S’il sort de chez lui, c’est pour aller à la mosquée. La police a été informée, mais toujours rien. Sa famille, qui se trouve à Kaolack, a aussi été contactée. Nous l’avons cherché partout, mais en vain. Il n’a toujours pas fait signe de vie. On a été dans les hôpitaux, mais nous n’avons aucune trace de lui. Et la situation devient de plus en plus inquiétante’’, disait-il.

Alors que les thèses les plus folles fleurissaient, notre interlocuteur écartait celle de l’enlèvement sur le chemin de la mosquée. ‘’Je doute qu’il ait été enlevé. C’est quelqu’un qui gère très bien son établissement. Il lui arrive de travailler les weekends. A l’école, il est en bons termes avec tout le personnel. D’ailleurs, tout le monde se pose des questions quant à sa disparition. On est vraiment peinés par ce qui arrive au principal Mbodj’’.

Peint comme un homme pieux, travailleur et rigoureux, Sadiouka Mbodj, qui a enseigné pendant plus de 20 ans l’histoire et la géographie dans les établissements secondaires, a été promu principal. Il va finalement retrouver sa femme et les siens. Natif de Kaolack, le principal du premier collège d’enseignement moyen à Thiès vit seul avec son épouse Assyatou Diop, au quartier Som, dans la commune de Thiès-Ouest, non loin du lycée El Hadj Malick Sy. Sa disparition, depuis dimanche, a alimenté les débats dans la capitale régionale du Rail.

Ainsi, à près de 60 ans, certains épiloguaient même sur ses capacités mentales. Notre source qui, depuis des années, travaille avec Sadiouka Mbodj au CEM Ousmane Ngom, a même été obligé de réfuter d’éventuels problèmes psychiques dont souffrirait le principal.

‘’Notre principal jouit de toutes ses facultés mentales. C’est la première fois que cela lui arrive. J’espère que l’enquête ne va pas révéler autre chose. M. Mbodj est un gars sympa et travailleur. Et je ne le connais sur un domaine autre que l’enseignement. Il m’arrive souvent d’aller causer avec lui’’, précisait notre interlocuteur. Avant de rappeler que depuis qu’il est arrivé à Ousmane Ngom, le principal Sadiouka Mbodj ‘’se tue à la tâche’’ dans l’unique objectif de relever les défis et pour le bon fonctionnement dudit établissement moyen qu’il dirige depuis bientôt 7 ans.

GAUSTIN DIATTA (THIES)