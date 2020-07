Dans le cadre du programme ‘’Sénégal zéro déchet’’, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et la Fondation du Port autonome de Dakar ont signé, hier, à la sphère ministérielle de Diamniadio, une convention de partenariat.

A cet effet, le président de la Fondation du port de Dakar a indiqué que cela va consolider les acquis existants tout en donnant la possibilité de réaliser d’autres objectifs. En effet, la Fondation du port a pris un engagement de mettre en place un dispositif destiné à assurer le service de nettoiement au quotidien et d’assurer la sensibilisation et la mise en place d’une équipe verte, relais auprès des acteurs portuaires au système de tri de leurs déchets plastiques, métaux, verres, papiers, autres cibles.

Elle a aussi promis de sensibiliser ses acteurs sur la maitrise des éco-gestes en matière de réduction et de gestion des déchets. Quant au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, il a indiqué que la convention avec la Fondation du port est un partenariat fécond, mais également un outil pour poursuivre l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie des Dakarois.