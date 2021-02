Port de Dakar

La Direction de l’exploitation du Port autonome de Dakar, avec l’appui des acteurs portuaires et l’UCG, a initié une vaste opération de désencombrement de la plateforme de distribution, pendant la période du 19 au 21 février 2021.

Elle s’inscrit dans le chantier de la mise en œuvre du Plan de transformation portuaire à l’horizon 2023. Selon la note parvenue à ‘’EnQuête’’, cette plateforme de distribution est dotée d’une capacité de stockage de 40 000 m2 sur une superficie de 21 ha. Elle est située au niveau de la rocade Hann-Bel Air.

Les opérations avaient donc pour but d’améliorer la fluidité, la circulation des personnes et des biens, sans oublier la sécurité et la récupération de surfaces assez importantes au niveau de la plateforme. Ce qui a ravi le directeur de l’Exploitation, Amadou Racine Dia. ‘’L’objectif, de ces opérations consiste, en un premier temps, au désencombrement de la plateforme de distribution. Car cette action de haute portée citoyenne devra permettre au port de trouver une solution définitive et durable à l’énorme problème d’insalubrité au niveau de la plateforme de distribution.

Ces opérations permettront, in fine, d’organiser le stationnement anarchique des camions dans la plateforme. Force est de constater qu’au troisième jour de l’opération, nous avons réussi à débarrasser et à enlever totalement toute la saleté stockée au niveau de la plateforme. Dorénavant, il sera question d’organiser l’ensemble des sorties et des entrées au niveau de la plateforme’’, dit-il.