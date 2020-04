Port masques-télés

Les journalistes et animateurs n’auront plus à porter, obligatoirement, des masques sur les plateaux de télévision. Une rencontre entre le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) accompagnée du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) avec les autorités du ministère de l’Intérieur, représentés par le directeur de cabinet du ministre et le préfet de Dakar, a permis de revenir sur l’application aux plateaux de télévision de l’arrêté du département dirigé par Aly Ngouille Ndiaye prescrivant le port obligatoire de masque de protection dans certains lieux durant l’état d’urgence.

L’organisation de régulation et celle des patrons de presse l’ont fait savoir hier par le biais d’un communiqué conjoint. Ainsi, pour éviter de porter les masques parfois inconfortables, les télévisions devront respecter certaines conditions : en plus des animateurs, un plateau de télévision ne pourra accueillir plus de cinq invités, tout en respectant une distanciation physique d’au moins un mètre entre les participants.

Le CNRA et le CDEPS avaient été saisis par les entreprises sur l’inapplicabilité de cette mesure, ‘’qui ferait du Sénégal une exception dans le monde’’. Car, renseigne le communiqué, ‘’aucune télévision dans aucun pays du monde ne fait porter le masque aux personnes sur un plateau de télévision, animateurs comme invités de l’émission’’. Le CNRA et le CDEPS ont aussi tenu à rassurer les autorités du ministère de l’Intérieur sur l’engagement de la presse sénégalaise à assumer sa mission de service public de manière républicaine, en toute responsabilité, et que toutes les mesures de santé publique contre le coronavirus sont respectées par les entreprises de presse.