F. B. Guèye, portée disparue vendredi, a été retrouvée saine et sauve, le lendemain, chez une de ses copines, à Yoff. La fille avait, simplement, décidé de passer la nuit de la fête des amoureux avec son petit ami, un certain Wiz, dans une auberge. Au grand dam de son papa Mame Matar Guèye de l’ONG Jamra qui avait alerté l’opinion sur sa disparition.

L’information s’est répandue comme une trainée de poudre, vendredi, lorsque le vice-président de l’ONG Jamra, Mame Matar Guèye, a annoncé la disparition de sa fille sur sa page Facebook. Le contenu du post a même alarmé nombre de personnes, puisqu’il y a laissé entendre que sa fille pouvait avoir été kidnappée par un détracteur. Dans le message, il expliquait avoir autorisé sa fille, vendredi dernier, en début de soirée, à aller faire sa promenade sportive habituelle sur le périmètre du Centre aéré de la BCEAO.

Ainsi, lorsqu’elle n’a plus donné signe de vie, il a cru à un enlèvement. Le même jour, il a déposé une plainte au commissariat central de Dakar.

Dans la foulée, les hommes du commissaire El Hadj Cheikh Dramé ont ouvert une enquête qui a rapidement porté ses fruits. Toutes dispositions prises, les réseaux de renseignement activés, la fille a été retrouvée par géolocalisation, 3 heures de temps après, chez une de ses amies, à Yoff. Elle a été acheminée dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête.

Auditionnée, elle est revenue, par le menu, sur cette affaire. Après avoir informé son père qu'elle partait faire du sport à la plage de la BCEAO, elle est finalement partie chez une amie du nom d’A. Fall, domiciliée à Yoff. Là-bas, elle s'est assoupie et y a passé la nuit. Selon toujours nos informations, elle a dit que son téléphone portable était éteint et qu'elle ne pouvait joindre son père. Mais les enquêteurs n’ont pas voulu prendre pour argent comptant ses déclarations, d’autant qu’ils sentaient qu'elle a voulu seulement passer la Saint-Valentin avec ses amis.

Vu l’ampleur prise par l’affaire, ils ont décidé d’approfondir les investigations. Selon nos interlocuteurs, lors d’une autre audition, elle a changé de version. La demoiselle, née en décembre 2001 - donc majeure - a finalement déclaré qu'elle a passé la nuit dans une auberge dénommée ‘’Hong Kong’’, sise à Yoff. Elle était en compagnie de son petit-ami prénommé Wiz, sans autres précisions. A son réveil, elle est partie chez sa copine A. Fall. Nos sources n’ont pas voulu donner plus d’informations sur beaucoup d’autres questions, pour ne pas biaiser l’enquête qui suit son cours.

Danser plus vite que la musique

Samedi et dimanche, l’information selon laquelle la fille portée disparue avait découché, a fait le tour des sites Internet. Ce qui a fait entrer Mame Matar Guèye dans une colère noire. Dans la foulée, il a fait une publication sur sa page Facebook pour tirer à boulets rouges sur la police.

Selon lui, le porte-parole de la police a outrepassé ses prérogatives, en livrant hâtivement les bribes d'une audition inachevée qui étaient loin d'être validées. ‘’D'autant que, poursuit-il, les enquêteurs ont, non seulement noté que la lucidité de ma fille laissait à désirer, mais que les mille et une versions livrées aux enquêteurs par ma fille, toujours sous le coup de la panique, commandaient d'attendre au moins que les enquêteurs aient fini leur audition, avant que l'on aille se livrer à une course au scoop. En faisant cette déclaration fracassante, qui en aura rajouté aux douloureux traumatismes endurés par ma fille en sus du préjudice moral causé à sa famille et à ses proches’’, a dit M. Guèye.

Même si, en l’espèce, le vice-président de Jamra a voulu danser plus vite que la musique, en annonçant à la face du monde la disparition de sa fille, alors que, dans les cas d’espèce, il est toujours plus judicieux d’observer un temps de latence et de s’en ouvrir uniquement aux forces de sécurité qui sont les plus à même de régler ce genre de problème.

CHEIKH THIAM