La pandémie Covid-19 impacte négativement sur le vécu quotidien des patients. La plupart d’entre eux rechignent à fréquenter les structures de santé. Les conséquences sont multiples et graves. A Baba Garage, la Covid-19 a entrainé une sous-fréquentation du poste et une augmentation des accouchements à domicile.

La pandémie se déplace comme un raz-de-marée et pourrait tout balayer sur son passage. En effet, la Covid-19 est bien plus qu'une crise sanitaire ; elle éloigne les patients des structures de santé. La plupart refusent d’aller se faire consulter, parce qu’ayant peur d’y choper le virus. C’est le cas au niveau de Baba Garage, dans le département de Bambey.

Dans cette structure sanitaire, les femmes arrivées à terme ont peur de fréquenter les structures de santé. La conséquence, c’est que les accouchements à domicile augmentent dans cette localité. Depuis trois mois, il est noté une courbe exponentielle de cette pratique. ‘’Ces accouchements sont de l’ordre de 10 par mois’’, révèle de Nafissatou Sagna, la sage-femme d’Etat du poste de santé de Baba Garage.

Elle intervenait dans une émission consacrée à ces accouchements à domicile organisée dans le cadre du volet plaidoyer et mobilisation communautaire du projet Usaid-Neema piloté par le réseau Siggil Jigeen.

Sur les effets néfastes de ces accouchements à la maison, la sage-femme a beaucoup insisté sur le fait qu’ils affectent la santé de la femme et de l’enfant. Ils sont parfois liés à un manque de moyen de transport. ‘’De nombreuses femmes sont ainsi obligées, faute de moyen de déplacement, d’accoucher à domicile. Des drames proviennent de ces accouchements à domicile.

Il est arrivé que des enfants meurent ou se retrouvent avec des lésions. Des femmes accouchent à domicile et se font ensuite examiner. Mais d’autres ne viennent pas. Il y en a qui ne font pas de consultations prénatales et souffrent après d’hémorragies, d’anémies et d’infections. Des facteurs culturels expliquent les accouchements à domicile. Les belles-mères prennent presque toutes les décisions, en milieu rural. Elles disent à leurs belles-filles qu’une brave femme accouche à la maison. L'accouchement à domicile demeure aussi une cause majeure de décès maternel et néonatal au Sénégal’’.

Pour venir à bout de ces pratiques, la sage-femme préconise d’accentuer la sensibilisation sur leurs conséquences désastreuses. A sa suite, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé a dit l’engagement de sa structure à accompagner les relais et d’aller de village en village pour semer la bonne graine, afin que le poste de santé retrouve son niveau du trimestre passé avec zéro cas d’accouchement à domicile.

A noter que Baba Garage est une commune du département de Bambey. Elle compte environ 15 000 habitants. Les principales activités des populations sont l’agriculture et le commerce.