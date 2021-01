Menacée de mort par son amant nigérian Oriabue Evidence, à cause de son infidélité, Amy Ndiaye a sauté du 3e étage pour sauver sa vie. Jugé hier, le petit-ami cocu a écopé d’une peine ferme.

Amy Ndiaye a frôlé de justesse la mort. Pour échapper à la colère excessive de son amant nigérian, Oriabue Evidence, qui menaçait de la tuer, elle a sauté du 3e étage.

En effet, il ressort des débats d’audience que le prévenu ne supportait plus l’infidélité de sa petite amie. Ce jour-là, il est sorti de ses gonds et a infligé une gifle retentissante à la demoiselle, par jalousie. Il a déclaré, hier, à la barre : ‘’Alors qu’elle était sous la douche, son téléphone a sonné ; j’ai décroché et je suis tombé sur un homme. Quand je lui ai demandé sa relation avec l’individu qui l’a appelé, elle m’a avoué que c’était son petit-ami.’’

Poursuivi pour coups et blessures volontaires, menace de mort et violence et voie de fait, il jure n’avoir jamais levé la main sur Amy Ndiaye. ‘’En voulant la gifler, le coup a atteint mon ami Stanley. J’ai ensuite récupéré le téléphone et je me suis enfermé dans la chambre. Elle ne m’avait jamais vu dans une telle colère. C’est sans doute la raison pour laquelle elle a eu peur et a sauté’’, s’est-il dédouané.

A l’en croire, il a été meurtri quand sa dulcinée lui a avoué son infidélité. ‘’Notre relation a duré 4 ans. Je l’ai aimée et cajolée’’, a-t-il murmuré.

La partie civile n’ayant pas répondu à la convocation, la parole a été donnée à la représentante du ministère public pour ses réquisitoires. Estimant que la plaignante a sauté du 3e étage, à cause de la furie du prévenu, elle a requis trois mois d’emprisonnement ferme contre Evidence.

Mais le conseil de la défense, Me Ibrahima Mbengue, a soutenu que c’est la fille qui a pris sur elle la responsabilité de sauter et de se blesser. A cet effet, l’avocat a sollicité la relaxe pure et simple de son client. Mais il a été reconnu coupable de violence et voie de fait. Il a écopé d’un mois d’emprisonnement ferme. Peine qu’il a déjà purgée.

MAGUETTE NDAO

