A l’occasion d’une téléconférence réunissant les ministres en charge des Sports dans l’Union africaine, hier, Matar Ba a plaidé en faveur d’une stratégie de riposte pour la conservation des acquis et la construction d’un sport résilient. Objectif : atténuer l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur le sport africain.

Le sport africain, à l’instar des autres secteurs de la vie, a subi de plein fouet les effets de la pandémie de la Covid-19. C’est pour échanger sur les impacts de la crise sanitaire dans ce domaine et la contribution du mouvement sportif à la lutte contre la propagation du virus sur le continent, qu’une téléconférence a réuni, hier, les ministres des Sports dans l’Union africaine (UA).

Dans sa communication, le chef du département des Sports du Sénégal a plaidé en faveur d’un sport africain résilient. Selon Matar Ba, ‘’l’occasion devrait être mise à contribution pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de riposte sportive contre la pandémie, d’abord pour sauvegarder les acquis, ensuite pour construire les rampes de lancement d’une nouvelle dynamique’’.

Ainsi, le ministre des Sports a porté un certain nombre de propositions à l’appréciation de ses pairs pour, dit-il, apporter des réponses ‘’innovantes’’ pour la période actuelle et post-Covid. Monsieur Ba a suggéré l’inscription dans l’agenda du prochain Sommet de l’Union africaine la question de la résilience du sport post-Covid-19 ‘’en vue de faciliter la prise de mesures renforçant la collaboration entre l’organisation continentale et le monde sportif africain’’.

Convaincu que le sport, après la pandémie de Covid-19, doit être ‘’propre et durable’’, le maire de Fatick a proposé que l’Union africaine fasse la conjonction avec les initiatives de l’Unesco : ‘’Lutte contre le dopage dans le sport et l’harmonisation des textes et l’élaboration d’un cadre juridique innovant et protecteur de la santé et de l’intégrité de l’athlète.’’ Matar Ba a également appelé à rendre ‘’effective’’ la responsabilité sociétale des confédérations et des fédérations africaines envers les populations. Car il est convaincu que ‘’le sport, au-delà de son aspect ‘compétition’, est aussi un enjeu d’éducation, de formation et de sensibilisation, un enjeu de santé et un instrument de prospective au regard de son impact considérable auprès des masses africaines, des jeunes et des catégories socio-professionnelles’’.

D’ailleurs, le ministre des Sports a rappelé l’implication considérable du mouvement sportif sénégalais, aux côtés des autorités étatiques, dès le début de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. ‘’Les fédérations et les groupements sportifs ont mis en œuvre, partout sur le territoire national, des activités d’information et de sensibilisation en direction des populations’’. En plus de ses actions sur le terrain, le monde sportif sénégalais a mobilisé des fonds pour participer à l’effort de guerre. ‘’Sous l’impulsion et la houlette du comité olympique, une collecte de plus de 51 000 000 F CFA a été réalisée et remise au ministre de la Santé, par l’entremise de mon département’’, a informé Matar Ba.

