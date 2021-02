Le procureur de la République a requis 15 ans de travaux forcés contre Malick Thiam. Qui a comparu à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pour vol et tentative d’assassinat. Il avait administré trois coups de machette à son oncle Abdou Aziz Guèye qui lui avait promis de financer son activité commerciale.

Pour une promesse non tenue, Malick Thiam avait asséné trois coups de machette à son oncle Abdou Aziz Guèye qu’il avait sollicité pour qu’il finance son activité de vente de poissons. Ne pouvant plus supporter la longue attente, il s’étaist introduit dans la chambre de son oncle et a tenté de le tuer. Sa victime gisant dans une mare de sang, il a pris son sac qui contenait 1 million 200 mille FCFA et s’est rendu à Mbour où il a acheté de la marchandise. De là, il a rallié la région de Kaolack où il a arrêté. En effet, c’est au cours d’une banale bagarre qu’il a été alpagué.

Face aux enquêteurs, il avait reconnu les faits et avait soutenu : « je l'ai agressé, en lui assénant 2 coups de machette sur la nuque, avant de voler son sac pour ensuite aller me réfugier dans le Saloum. J'avais demandé à mon oncle de me prêter de l’argent, mais, il me faisait attendre et cela m’a énervé. J’ai craqué. » Lors de son audition, il avait également confié aux limiers que son oncle, qui le faisait travailler, lui devait de l’argent. « Il n’a pas voulu me payer, malgré mes nombreuses sollicitations. Ainsi, sous le coup de la colère, je suis parti acheter une machette et je l’ai attaqué », avait-il reconnu.

‘’Je reconnais avoir pris cet argent’’

Des aveux qui se sont transformés en dénégations, après 5 ans de détention, en l’absence de la partie civile qui vit à l’étranger. Face au juge de la Chambre Criminelle de Dakar, Malick Thiam, accusé de tentative d’assassinat et de vol, a contesté les faits. Agé de 44 ans, il soutient que son oncle lui devait de l’argent. « Je reconnais avoir pris cet argent. C'est de l’argent qu’il me devait que j’ai pris. Par ailleurs, après discussion, on avait convenu qu'il devait me remettre ladite somme, ce qu'il n'avait pas fait », s’est dédouané ce père de famille qui a une fois été condamné à six mois d’emprisonnement ferme.

En ce qui concerne la tentative d’assassinat qui lui est reprochée, l’accusé évoque la thèse de la légitime défense. « On a commencé à échanger des propos et c'est là qu'il m'a insulté et j'ai répliqué, en lui administrant un coup de poing. Et comme on se trouvait dans sa chambre, en ce moment, il y avait une chaise à côté de nous et il l'a saisi pour me frapper avec. C'est là que je suis allé chercher une machette pour me défendre », narre-t-il. Par ailleurs, il a avoué à la barre avoir administré un coup à son oncle, mais il ignore sur quelle partie du corps.

Pour justifier son acte, Malick Thiam a confié aux magistrats qu’il est dominé par une force surnaturelle. « Je suis atteint mystiquement. Au moment des faits, je n’avais pas toutes mes facultés mentales. Parfois, je me comportais comme un fou, ou je me saoulais avec de la bière à Grand Yoff », a-t-il affirmé. Pour être plus convaincant, il soutient qu’il a essayé de se soigner auprès de certains tradipraticiens.

Ses dénégations ont été battues en brèche par les témoins Ndèye Diop et Mamadou Guèye. A en croire ce dernier, le jour des faits, il a vu son neveu en train d’aiguiser une machette neuve. Chargeant davantage celui-ci, il a dit ignorer qu’il souffre de troubles mentaux. Ndèye Diop a, elle, raconté que Malick Thiam a donné plusieurs coups de machette.

Le représentant du ministère public, qui est convaincu de la culpabilité de l’accusé, a requis 15 ans de travaux forcés. Me Diabel Samb, avocat de Malick Thiam, a sollicité la disqualification des faits en coups et blessures volontaires. Il a ensuite demandé une application bienveillante de la loi pour son client.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 17 février prochain.