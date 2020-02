Poursuivie pour coups et blessures volontaires sur sa voisine Fatou Kiné Gaye ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 60 jours, Ndèye Charlotte Thiam a écopé, hier, d’un mois ferme d’emprisonnement.

Ndèye Charlotte Thiam et Fatou Kiné Gaye sont voisines au quartier Champ des courses à Rufisque, mais elles ne se sont jamais supportées. Pourtant, la première nommée est l’épouse de l’oncle de la seconde. Malgré ces liens de parenté, elles ne se pardonnent rien et ne ratent aucune occasion pour se disputer. Cette fois-ci, elles en sont venues aux mains. Mais la bagarre a viré au drame. Puisque Fatou Kiné Gaye en est sortie avec un genou complètement fracturé, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 60 jours.

A la barre, hier, chacune d’elles y est allée de sa version, pour se dédouaner et pour enfoncer l’autre. Mais, au finish, la prévenue a reconnu les faits à lui reprochés. Cependant, elle nie avoir cassé le genou de Fatou Kiné Gaye, soutenant qu’elle s’est cognée contre un mur au cours de la bagarre.

A l’origine de leur différend, une bagarre entre leurs deux enfants. Selon la prévenue, c’est Fatou Kiné Gaye qui a déclenché les hostilités en s’en prenant à son fils qu’elle a abreuvé d’injures pour s’être seulement battu avec son fils. ‘’Je lui ai défendu d'insulter mon fils. On s’est battues par la suite. Puis, on est toutes deux tombées par terre et c'est là qu'elle m'a mordue au bras. A mon tour, je l’ai mordu au cou‘’, déclare-t-elle.

Ses conseillers Mes Mamadou Diallo, Ousseynou Ngom et Iba Mar Diop ont plaidé une application bienveillante de la loi.

Prenant la parole, Fatou K. Gaye a donné une autre version. ‘’Ce jour-là, j'allais à la boutique du quartier pour acheter le petit-déjeuner à mon mari. Je suis tombée sur nos deux fils qui se battaient. Je les ai séparés et j'ai dit à son fils qu'il aurait dû avoir honte de se battre avec son cousin qui se trouve être moins âgé que lui’’, déclare-t-elle. Avant d’ajouter : ‘’Charlotte m'a accusée d'avoir insulté son garçon, alors que ce dernier m'a défendu devant elle, lui soulignant que je ne l'avais pas insulté. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m’a tirée par le col de mon boubou jusque devant chez elle et a voulu me forcer à entrer dans sa maison. Quand elle a vu que j'avais manifesté une résistance, elle m'a donné un coup à la jambe qui a heurté le mur. Elle m'a fracturé le genou.‘’ Elle a réclamé 600 mille francs comme dommages et intérêts.

La représentante du parquet a trouvé les faits constants et a requis l’application bienveillante de la loi.

Au final, Ndèye Charlotte Thiam a été déclarée coupable de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 60 jours. Elle a écopé d’un mois de prison ferme. Cela, en sus d’une amende de 50 mille francs et de 600 mille francs en guise de dommages et intérêts.

FAMA TALL