Ismaël Amar a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à trois mois de prison ferme. Il a profité de la peine de Sakho Thiaw qui venait de perdre son épouse, pour le gruger de 50 mille francs CFA, à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec.

A cause de sa cupidité insatiable, Ismaël Amar est tombé sous le coup de la loi. Pour se faire de l’argent, il a sans pitié grugé le chauffeur de Me Iba Mar Diop, Sakho Thiaw qui venait tout juste de perdre son épouse. En effet, après avoir mené une enquête minutieuse sur l’identité du chauffeur et de son épouse décédée, Ismaël Amar s’est approché du veuf pour lui proposer ses services. C’était le 20 septembre 2020, à l’hôpital Aristide Le Dantec. Pour mener à bien son plan machiavélique, il s’est présenté comme un gendarme. Il lui a proposé de mettre à sa disposition, un minicar pour transporter la dépouille à Touba. Pour se faire, il a réclamé 50 mille francs à Sakho Thiaw. Un montant qui lui a été remis après collecte.

Après l’enterrement, Amar a dit vouloir aller fumer, pour fondre dans la nature. C’est sur le chemin du retour que Sakho Thiaw s’est rendu compte qu’il venait d’être escroqué par cet individu. Plus tard, c’est fortuitement qu’il a croisé Amar, aux alentours du Palais de Justice de Dakar. Il a fini par l’arrêter à quelques encablures du garage Lat Dior.

Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, Ismaël Amar a reconnu le chef d’escroquerie qui pèse à son encontre et contesté celui d’usurpation de fonction. Réitérant les déclarations qu’il avait tenues à l’enquête, il a déclaré qu’il avait besoin d’argent pour se soigner, c’est la raison pour laquelle il a agi de de la sorte. D’après lui, la partie civile a cru qu’il est gendarme, car il l’a vu saluer les pandores qui se trouvaient aux alentours. Allégations contestées par le plaignant qui soutient : « C’est après m’avoir proposé ses services qu’il est allé saluer les gendarmes, avant de revenir vers nous, nous dire que ce sont ses classes. En dehors de l’argent, je lui ai remis deux bons de 10 litres de carburant ».

Venu défendre les intérêts de la partie civile, Me Iba Mar Diop a réclamé la somme de 500 mille francs Cfa, pour dédommager son client.

De son côté, le représentant du ministère public a demandé qu’une peine exemplaire soit infligée au prévenu, car dit-il son comportement est inadmissible. Le maitre des poursuites a ainsi requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Ismaël Amar.

Malgré ses excuses, le prévenu, qui a été relaxé du délit d’usurpation de fonction, a écopé d’une peine de 3 mois de prison ferme pour escroquerie. Il est contraint d’allouer à la partie civile la somme de 200 mille francs Cfa.

MAGUETTE NDAO