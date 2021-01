La représentante du ministère public a requis, hier, 20 ans de réclusion criminelle contre Youssou Faye. Âgé de 22 ans aujourd’hui, il est accusé d’avoir tué son oncle Alioune Faye avec une paire de ciseaux.

Les proches d’Alioune Faye ne parviennent toujours pas à faire leur deuil. La réaction de ses frères Bouya Faye, Abdou Sadikh Faye et Samba Faye, hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar, en est une parfaite illustration. C’est avec émotion que ces derniers sont revenus sur les circonstances de la mort de leur parent tué le 17 octobre 2017, à Médina Gounas (Guédiawaye) par son neveu Youssou Faye.

En effet, selon eux, le présumé tueur, comme à son habitude, battait sévèrement son épouse. Pour ne pas qu’il y ait des représailles entre eux, ils se sont abstenus d’intervenir. ‘’A chaque fois qu’il bat son épouse, si on ne s’en mêle pas, il nous abreuve d’injures’’, souligne Samba Faye. Il ajoute que la femme de son neveu est venue se réfugier auprès de lui. C’est sur ces entrefaites, dit-il, qu’il a chassé Youssou qui empestait l’alcool, de la maison. ‘’Sans surprise, il m’a injurié et j’ai failli m’en prendre à lui’’, relate Samba Faye.

Dehors, l’accusé, comme possédé par le diable, selon ses oncles, s’est mis à jeter des pierres dans la maison, mettant en danger les enfants. ‘’Pour protéger les petits, Alioune Faye est sorti pour le maîtriser. Il a retrouvé Youssou dans la ruelle. Quelques instants après, il est revenu criant que mon neveu l’a poignardé. Il se vidait de son sang’’, déclare-t-il.

‘’C’est dans mes bras qu’il est mort. Dans le taxi, il a invoqué le nom du Tout-Puissant jusqu’à son dernier souffle’’, témoigne Bouya Faye qui n’a pas pu terminer sa déposition, car sanglotant.

A en croire Aboubacry Sadikh Faye, Alioune Faye a rendu l’âme, avant même la naissance de ses jumeaux. ‘’Youssou est belliqueux. Il se dispute avec tout le monde. Ce jour-là, j’aurais aimé mourir à la place de mon frère’’, renchérit-il d’une voix tremblante.

Interrogé, Youssou Faye, 22 ans et tailleur de son état, évoque la légitime défense. ‘’Ils se sont acharnés sur moi. Sans raison, Alioune Faye m’a traité de gosse indiscipliné devant tout le monde. Aboubacry, quant à lui, a proféré des injures à mon endroit’’, raconte l’accusé. ‘’Quand ils m’ont jeté dehors, ils m’ont poursuivi. Ils détenaient des barres de fer. Une fois dans la ruelle, je suis tombé. Par chance, j’ai ramassé une paire de ciseaux. C’est avec cette arme que j’ai poignardé mon oncle’’, a-t-il reconnu. Évitant de croiser le regard de ses oncles qui prient le ciel de ne plus le voir, même si l’accusé a fait son mea-culpa à la barre. ‘’Je souffre doublement. J’ai perdu un oncle et un ami. En plus, je me retrouve en prison’’, a-t-il ajouté.

Quarante millions de francs CFA, c’est la somme réclamée par Bouya Faye, pour dédommager les enfants du défunt.

Convaincue de la culpabilité de l’accusé et de son intention manifeste de tuer son oncle, la représentante du ministère public a requis 20 ans de réclusion criminelle.

De leur côté, les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale. ‘’Il est jeune et père de deux enfants. Il peut bénéficier de circonstances atténuantes. Il vit déjà un drame social’’, a plaidé Me Bamba Cissé.

La chambre rendra sa décision le 25 janvier prochain. En attendant d’être édifié sur son sort, Youssou Faye retourne à la citadelle du silence où il croupit depuis 2017.

MAGUETTE NDAO