C’est une affaire d’avortement clandestin qui a été jugée hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les protagonistes sont deux élèves âgés entre 18 et 22 ans, et un infirmier.

Élève de son état, Marie-Claude Thioune a sollicité les services de l’infirmier Charles Couly Sall, pour interrompre volontairement sa grossesse. Malheureusement pour la jeune fille qui vient à peine d’atteindre l’âge de la majorité, il y a eu des complications et elle a été acheminée à l’hôpital où le pot aux roses a été découvert.

Entendue par les enquêteurs, Marie-Claude a soutenu que c’est son petit-ami Djiby Diouf, lui aussi élève, qui lui a conseillée de se débarrasser de cette grossesse non-désirée. D’ailleurs, elle a ajouté qu’elle a été mise en rapport avec l’infirmier d’école Charles Couly Sall par une dame nommée Awa. Dissuadée par celui-ci, la prévenue qui voulait à tout prix mettre un terme à sa grossesse, a demandé à son petit-ami de se faire passer pour son oncle, afin de convaincre l’infirmier. D’ailleurs, les deux élèves ont décidé de se cotiser, afin de pouvoir payer les 50 mille francs CFA que leur réclamait Charles.

Au parloir, Marie-Claude Thioune, âgée de 18 ans, a reconnu le délit d’avortement clandestin qui lui est reproché. ‘’Quand j’ai su que j’étais enceinte, je l’ai dit à mon petit-ami Djiby. Il m’a dit d’avorter. Il m’a ainsi donné des médicaments traditionnels, mais ça n’a pas donné de résultats’’, a-t-elle avoué. D’après ses allégations tenues à la barre, elle avait peur des critiques sociales et pour son avenir scolaire.

Son petit-ami Djiby Diouf a, lui, d’abord dégagé toutes ses responsabilités, en réfutant les faits, avant de revenir sur ses déclarations. ‘’C’est elle qui m’a demandé d’appeler Charles pour me faire passer pour son oncle’’, a-t-il finalement reconnu.

Toutefois, le jeune homme de 22 ans, en classe de première, a réfuté avoir déboursé de l’argent pour l’avortement. ‘’Je ne suis qu’un élève et je n’ai pas de ressources. Je ne lui ai donné aucun sou pour qu’elle se fasse avorter’’, s’est-il défendu.

Prévenu d’avoir provoqué un avortement clandestin et d’avoir mis en danger la vie d’autrui, Charles a plaidé coupable. ‘’Je lui ai donné un médicament qui a provoqué son avortement. La fille m’a donné 25 mille francs CFA’’, a-t-il confessé.

Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a estimé que les prévenus sont convaincus et atteints des faits qui leur sont reprochés. Pour les peines, elle a requis six mois de prison ferme contre Djiby Diouf et sa petite-amie Marie-Claude Thioune et deux ans d’emprisonnement à l’encontre de Charles.

Les conseils de la défense, à tour de rôle, ont sollicité la clémence du tribunal, d’autant plus que les prévenus se sont amendés.

Au terme des plaidoiries, le tribunal, après avoir reconnu les prévenus coupables, a condamné Djiby Diouf et Marie-Claude Thioune à six mois de prison avec sursis. Quant à Charles Couly Sall, il a écopé d’une peine de deux mois de prison ferme.

AMINATA DIALLO