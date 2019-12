En vue d’être plus autonomes financièrement et de résoudre la problématique de la pénurie de moutons pendant la Tabaski, les éleveurs du Sénégal ont procédé hier, au lancement de leurs sociétés coopératives dans les 45 départements du pays.

Jusqu’ici organisées en association à but non lucratif, les éleveurs du Sénégal veulent désormais mettre le pied à l’étrier, en se lançant dans des activités lucratives. Ils ont, à cet effet, mis en place des sociétés coopératives qu’ils ont d’ailleurs lancées hier à Thiès. Cette initiative, selon le président du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal, va permettre aux éleveurs d’être plus autonomes financièrement et de participer activement à la lutte pour l’autosuffisance en mouton pendant les fêtes de Tabaski. ‘’La maison des éleveurs a une reconnaissance à but non lucratif. Elle ne nous permet pas de développer carrément des activités économiques. C’est la raison pour laquelle, nous avons mis en place des coopératives que nous envisageons de mettre dans tous les départements du pays’’, déclare Ismaïla Sow.

Il explique d’ailleurs que le processus d’installation de ces coopératives dans les départements est déjà amorcé. Pour la réussite de ce projet, il en appelle à l’accompagnement des ingénieurs et des techniciens du secteur. Aussi demande-t-il à une adhésion massive de tous les éleveurs du pays qui peuvent, à partir de leur département, s’affilier aux coopératives. Pour ce faire d’ailleurs, il mise sur l’information et la sensibilisation auprès des éleveurs. ‘’Je suis en train de sillonner les villages les plus reculés du pays pour rencontrer, informer et sensibiliser les éleveurs sur le projet. Cela va beaucoup nous aider, surtout pour ce qui concerne l’aliment de bétail, parce que, d’ici quelque temps, il n’y aura plus de spéculateurs qui prendront le relais des industriels pour venir nous revendre les produits plus chers que d’habitude’’, confie le président du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal. Qui annonce un soutien de l’Etat, à travers le ministère de l’Élevage et des Productions animales.

‘’Le gouvernement du Sénégal est prêt à nous accompagner dans cette initiative. J’en ai discuté récemment avec le ministre Samba Ndiobène Ka qui a approuvé l’idée et s’est engagé à nous épauler. Il nous a dit aussi qu’il a des projets importants pour les éleveurs’’, déclare Ismaïla Sow, invitant tous les éleveurs de la région de Thiès à travailler davantage, parce que, souligne-t-il, la capitale régionale du Rail peut être choisie à tout moment, pour abriter la septième édition de la Journée nationale de l’Élevage.

GAUSTIN DIATTA (THIES)