C’est à la barre de la chambre correctionnelle de Dakar qu’Adama Fall a soldé ses comptes avec ses petits-fils Mandoungou Sall, Lamine Sall et leur mère Ndèye Lala Diémé. La dame les poursuit pour vol avec effraction.

La Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar s’est penchée, hier, sur une histoire de famille, et pas des moindres. En effet, la dame Adama Fall a traduit en justice ses deux petits-fils Mandoungou Sall et Lamine Sall, ainsi que leur mère Ndèye Lala Diémé. La dame poursuit sa belle-fille et ses enfants pour le fait de vol avec effraction. Résidents tous à Nord-Foire, les membres de cette famille qui, à plusieurs reprises, se sont rendus à la gendarmerie pour régler leurs différends, ont finalement atterri au tribunal pour solder leurs comptes.

Ne s’entendant pas avec sa belle-fille et ses enfants, Adama Fall est partie chez son autre fils, à la cité Gadaye, à Guédiawaye. Quelques jours après, une voisine l’a contacté pour lui annoncer que ses affaires sont en train d’être déménagées.

Sur ces entrefaites, elle s’est rendue sur les lieux, en compagnie de l’un de ses fils. Sur place, les deux camps se sont farouchement bagarrés avant de se retrouver à la gendarmerie. Les gendarmes, après les avoir entendus, ont sommé Ndèye Lala Diémé et ses enfants de remettre les affaires de la partie civile à leur place. Ce qui n’a pas pu se faire. A en croire les prévenus, la plaignante s’est éclipsée avec les clés de son appartement.

Face au juge, hier, Mandoungou Sall, âgé de 25 ans, conteste les faits. ‘’On était chargé par mon père d’aller superviser le travail des déménageurs qui devaient acheminer les affaires de ma grand-mère à Rufisque. C’est Mouhamed, le gérant de l’agence immobilière, qui se chargeait du transport des bagages. Je n’ai pas ouvert la porte et j’ignore qui l’a fait’’, s’est-il dédouané. Son frère cadet Lamine Sall de renchérir : ‘’On n’a pas pu transporter les bagages à cause de son refus. On n’a même pas touché à ses affaires.’’

Ndèye Lala Diémé, pour sa part, déclare que cette affaire découle de la cohabitation chaotique entre sa belle-mère et elle. ‘’Son fils est mon cousin. Depuis notre union, on n’est pas en paix. Elle a déménagé. Depuis trois mois, elle n’est pas venue récupérer ses affaires. Je m’en suis ouvert à mon mari qui se trouve en Italie. Celui-ci, à son tour, a appelé le gérant de l’agence pour transporter les bagages à Rufisque. Elle en a profité pour nous accuser de vol. Quand les gendarmes nous ont demandé de remettre ses affaires à leur place, elle est partie avec ses clés’’, a raconté la prévenue.

Mais la partie civile, Adama Fall, reste formelle dans ses accusations. La dame déclare que ses petits-enfants se sont introduits dans son appartement par effraction et ont démonté ses armoires et ses lits. ‘’J’ai perdu beaucoup de documents importants et mes bijoux en or’’, précise-t-elle. ‘’Ma belle-fille a orchestré le déplacement de mes bagages. Je voulais déménager. Depuis toujours, elle me fait savoir que cette maison n’est pas la mienne. J’ai tout fait pour que mon fils, qui n’avait rien, puisse aller en Italie. A cause de Ndèye Lala, mon fils ne m’adresse plus la parole depuis deux ans’’, a-t-elle martelé, toute agitée, les mains sur la taille.

D’après elle, aucun de ses voisins ne l’a appelée. ‘’C’est quand je suis venue récupérer l’aide alimentaire que distribuait Macky Sall que je suis tombée sur les faits’’.

L’avocat de la plaignante, Me Serigne Ndiongue, a demandé au tribunal de condamné solidairement les prévenus à payer 13 millions de francs CFA à sa cliente. Selon l’avocat, sa cliente a subi un préjudice matériel et moral.

A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, Me Youssoupha Camara, conseil des prévenus, a sollicité le renvoi de ses clients des fins de la poursuite. ‘’Ils n’ont pas touché aux affaires de la dame qui a un fort caractère. Elle n’a perdu aucune affaire’’, a plaidé Me Camara.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 11 février prochain.

MAGUETTE NDAO