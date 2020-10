Gora Ba, Aldiouma, Baye Zale Seck, Papa Maguette Gaye Habibou Ndiaye et Mamadou Faye, hument enfin l’air de la liberté. Faisant partie des impactés de Tivaouane Peulh, ils ont comparu hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où le juge a prononcé leur relaxe.

Les six manifestés arrêtés, il y a quelques jours, à Tivaouane Peulh, comparaissaient hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Gora Ba, Aldiouma, Baye Zale Seck, Papa Maguette Gaye Habibou Ndiaye et Mamadou Faye ont été interpellés lors de la manifestation des 1 796 victimes des maisons démolies dans cette localité. Ils étaient poursuivis pour organisation d’une manifestation non-autorisée, outrage et violence à agent.

Selon l’accusation, l’agent immobilier Gora Ba et ses co-prévenus ont versé du ciment sur le commandant de la gendarmerie. A en croire les gendarmes, le sieur Ba était l’instigateur de cette manifestation non-autorisée. Ce que celui-ci a contesté avec véhémence. ‘’J’ai toujours eu peur des gendarmes. Je n’étais même pas à la marche’’, s’est-il défendu. Même son de cloche chez les 5 autres prévenus qui ont tous, à l’unanimité, nié une quelconque participation à cette manifestation, car n’étant pas autorisée.

Au terme des débats, la représentante du ministère public, dans son réquisitoire, a sollicité la requalification du chef d’organisation de manifestation sans-autorisation en participation à une manifestation non-autorisée et a requis 6 mois de prison avec sursis à leur encontre.

Dans leur plaidoirie, les conseils de la défense avaient demandé le renvoi des mis en cause des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens. Les avocats ont dénoncé une carence de preuves dans le procès-verbal. ‘’Il faut être téméraire pour verser du ciment sur le commandant de la gendarmerie qui devrait être entouré de ses troupes. C’est une technique d’intimidation. Ce que réclament ces gens est légitime’’, a relevé un des avocats.

Relaxés par le tribunal, les prévenus vont retourner auprès de leurs proches, après avoir séjourné quelques jours à la citadelle du silence.