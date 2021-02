Pr. Daouda Ndiaye

Dans le cadre du programme de vaccination annoncé par le gouvernement, le professeur Daouda Ndiaye dit attendre plus d’informations avant de s’y prononcer. Il soutient toutefois que les autorités de ce pays savent ce qu’elles font. ‘’En tant que citoyen, notre rôle, c’est d’accompagner l’Etat. Pour la vaccination, nous, on est là en attente, et nous ne ménagerons aucun effort pour le meilleur... On ne sait pas s’il y aura d’autres vagues ou la fin de cette pandémie.

C’est pourquoi moi, je reste convaincu que c’est un combat de tout le monde. Que chacun fasse de ce combat contre la Covid-19 sa priorité. Il y a beaucoup de décès, des personnes vulnérables sont en train de partir, l’économie est touchée’’, a déclaré le scientifique à Guinaw-Rails, lors d’une remise de kits à des élèves de cette partie de la banlieue dakaroise. Pour lui, après les mesures édictées par les autorités médicales, il faut aller à l’hôpital quand on sent des choses anormales dans son corps. Aujourd’hui, selon lui, la recherche rapide des soins constitue l’une des meilleures stratégies pour lutter contre la mortalité.

Par ailleurs, promouvoir l’excellence dans l’éducation, primer les meilleurs élèves et permettre aux familles vulnérables d’avoir des fournitures pour leurs enfants... C'est le pari du président du mouvement Action. D’après le Pr. Ndiaye, c’est important de promouvoir les valeurs civiques et intellectuelles de ce pays. ‘’Le fait de soutenir cette catégorie de personnes est une œuvre qui nous tient à cœur.

Ainsi, 2 000 kits scolaires ont été offerts à l’endroit des élèves pour les deux communes de Guinaw-Rails Nord et Sud. La semaine prochaine, nous serons à Pikine pour 4 000 kits. Après, nous irons dans les régions. Nous avons une cible de 80 000 élèves au niveau national, pour cette année. Nous sommes là en tant que patriote pour accompagner l’Etat. Ce dernier, à lui seul, ne peut pas tout faire. Donc c’est important que nous les aidions pour le développement de ce pays à travers des investissements’’, a expliqué le Pr. Ndiaye.