Fermées au même titre que les universités, lycées et collèges à cause de la pandémie de la Covid-19, les écoles préscolaires s’apprêtent à rouvrir. Pour mieux préparer cette rentrée scolaire 2020-2021 des plus petits, l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), dirigée par Thérèse Faye Diouf, a organisé, hier à Thiès, une rencontre.

L’objectif principal est d’assurer ‘’une reprise des activités d’apprentissages précoces dans les structures de développement intégré de la petite enfance, en prenant en compte les recommandations du ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers le document sur la procédure opératoire normalisée (Pon)’’. Pour cette réouverture dans un contexte de Covid-19, l’autorité en charge de l’Agence nationale de la petite enfance n’entend minimiser aucun détail.

C’est pourquoi, lors de l’atelier préparatoire de la rentrée au niveau du préscolaire, Thérèse Faye Diouf a dit toute sa volonté de faire du protocole sanitaire son leitmotiv ou son dispositif clé pour épargner les enfants de cette maladie, mais aussi et surtout pour une reprise sans danger aucun des enseignements-apprentissages.