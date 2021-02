Malgré la petitesse de notre pays par la taille et son poids économique faible, lequel du reste deviendra bientôt robuste avec la reprise de la croissance économique et les perspectives intéressantes de l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le Sénégal demeure un grand parmi les grands de ce monde au plan diplomatique et de la géopolitique internationale. La participation constante de notre pays aux sommets des pays les plus industrialisés du G7 et du G 20 , le rôle important que le Sénégal joue dans le système des nations unis auprès des grandes puissances ainsi que son ouverture sur l’ensemble des pays du globe, prouvent assez éloquemment, sa place privilégiée dans l’échiquier international .

Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper, qu’il y a bien une exception sénégalaise en la matière , au regard de l’audience et de l’influence internationales de notre pays bien portées par le leadership du président Macky Sall . Certes, cette place éminente du Sénégal sur la scène internationale procède du génie du peuple sénégalais, mais aussi, de la trajectoire d’hommes exceptionnels qui ont présidé aux destinées du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, dont leur riche héritage est admirablement entretenu et enrichi par le président Macky Sall.

Si bien que ses pairs de la CDEAO n’ont pas hésité un seul instant pour désigner le président de la république du Sénégal, charité bien ordonnée commence par soi, candidat unique de l’organisation régionale à la présidence de l’UA. Mais, c’est surtout en raison des défis complexes et multiples qui se posent à notre continent, en liaison avec les initiatives courageuses prises par le président Macky Sall pour la défense des intérêts du continent et l’avènement d’un nouvel ordre économique international moins inégalitaire, que ses pairs l’ont choisi à l’unanimité, pour être le prochain président en exercice de l’union africaine en 2022.

Les nombreuses initiatives concrètes et historiques du président Macky Sall pour faire bouger les lignes vers la prise en compte des intérêts du continent et le réajustement des relations internationales , retentissent aux quatre coins du globe et reçoivent, un peu partout, des échos assez favorables. Ces initiatives salvatrices ,notamment, sur l’annulation de la dette publique africaine et la lutte contre le commerce inégal ,la gestion des conflits entre états, la défense de l’environnement , la volonté d’immunisation collective des populations africaines par la disponibilité universelle du vaccin contre la covid 19 et la lutte préventive contre le terrorisme pour la paix et la sécurité ,répondent parfaitement aux enjeux et défis de notre époque.

Aujourd’hui, incontestablement, le président Macky Sall incarne un leadership mondial et porte la voix de l’Afrique aux quatre coins du globe pour faire entendre les revendications et complaintes des populations africaines pour une juste rémunération des produits de base et un monde plus humain .En atteste tout dernièrement , l’appel des grands de ce monde, Merkel, Macron, Guterres , Sall et l’UE, pour bâtir un multilatéralisme plus solidaire face au covid par la garantie d’échanges commerciaux libres et équitables dans le monde ,l’accès universel aux vaccins et traitements, la réduction du fardeau de la dette des pays africains et le financement durable des économies africaines en ayant recours à tout l’éventail des instruments financiers internationaux..

Cette année encore en 2021, autant que l’année 2020, les impacts d’une seconde vague de la covid seront considérables. Nous espérons que pour 2022, sous l’effet conjugué du vaccin anti covid et des progrès de la médecine, il n’y aura pas de troisième vague et que les tendances défavorables iront en décroissant. Toutefois, les défis sanitaires, économiques, écologiques et sécuritaires pour l’Afrique s’accumulent de plus en plus avec le réchauffement climatique occasionnant des catastrophes naturelles dans la plus part des pays d’Afrique ainsi que le déplacement de l’épicentre du terrorisme mondial dans notre continent .

Avec une population estimée à 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est soumise à rude épreuve, avec les défis du sous-développement, du réchauffement climatique et du terrorisme. La pandémie a aggravé la situation des pays africains et remis en cause les efforts de tous les pays. De plus, il a mis à rude épreuve des systèmes nationaux de santé publique vulnérable. Le président Macky Sall en homme de la situation, grâce à son audimat dans le monde, prendra les destinées du continent à un tournant décisif de son évolution en 2022 et, nul doute qu’avec le recul de la pandémie à cette date, les espoirs seront à la mesure des impulsions vigoureuses qu’il saura entreprendre pour une Afrique nouvelle, en faisant rentrer une fois de plus le Sénégal dans l’histoire des conquêtes africaines, comme l’avait réalisé le président Abdou Diouf qui s'était beaucoup investi dans la lutte contre l'apartheid, notamment quand il a présidé l'OUA (Organisation de l’unité africaine) entre 1985 et 1986.

Kadialy Gassama, Economiste

Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque