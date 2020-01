Pr. Ibrahima Thioub

Le recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Ibrahima Thioub, va être nommé Docteur Honoris Causa de l’université Bordeaux-Montaigne le 21 janvier prochain, d’après emedia.sn. Distingué professeur d’histoire, il est spécialiste de l’esclavage et président de l’Assemblée de l’université de Dakar. Professeur Thioub est connu pour ses pertinents articles scientifiques. Ce qui lui vaut le respect et l’admiration de ses pairs.

‘’Ibrahima Thioub pose un regard critique sur les lectures africaines de l’esclavage et de la traite atlantique. Outre l’emploi des esclaves dans les activités économiques, il étudie leur rôle dans les relations sociales et leurs expressions juridiques dans les espaces privés et publics. Son étude s’inscrit dans une perspective historique, en accordant une importance particulière aux mutations inscrites dans le temps de la ville et de son environnement’’, informe le site.

Et ‘’ce 21 janvier sera l’occasion d’initier ou d’enrichir des travaux menés par les équipes de recherche : les équipes Clare et Telem qui travaillent sur les questions de francophonie et ses nouvelles expressions (discours politiques, littérature et arts), l’UMR Passage, composée majoritairement de géographes qui ont une longue tradition d’enseignement et de recherche avec les universités africaines ainsi que l’équipe d’accueil du Centre d’études des mondes modernes et contemporains’’, selon emedia. Rendez-vous ce 21 janvier à l’amphi 700 de l’université française dont la présidente, Hélène Velasco-Graciet, remettra les insignes de Docteur Honoris Causa à Ibrahima Thioub.