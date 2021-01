Les candidats à la succession de Me Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se signalent. C’est le président-fondateur de l’Académie Génération Foot, Mady Touré, qui a déclaré, le premier, sa candidature, hier, dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Mady Touré expose ses ambitions pour le football sénégalais. Le président-fondateur de l’Académie Génération Foot n’a pas pris du temps pour afficher sa volonté de succéder à Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce dernier, dont le mandat prend fin cette année, est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf).

Ainsi, M. Touré a déclaré, hier, dans un communiqué, sa candidature pour présider la FSF. ‘’A l’entame de cette nouvelle année 2021, nous avons voulu présenter notre candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) comme un signe d’espoir’’. Après avoir porté Génération Foot au firmament du football sénégalais, Mady Touré veut faire de même avec la FSF. ‘’Cette nouvelle espérance, nous voulons l’incarner et la porter pour la famille du football national et pour la fierté de notre peuple’’, a-t-il indiqué.

Selon lui, ‘’plus que toute autre activité, notre football national a besoin d’un véritable renouveau pour créer une dynamique de performance, gagner des titres majeurs en Afrique et inscrire enfin le Sénégal au Panthéon des grandes nations africaines’’. Pour cela, il compte apporter une nouvelle vision à la gestion de la discipline orientée vers ‘’la rupture et le progrès’’.

Pour s’inscrire dans cette dynamique, le président de l’académie de Déni Birame Ndao veut mettre à jour les textes de la fédération. D’ailleurs, il a toujours pensé que ceux-ci sont ‘’obsolètes’’ et ne permettent pas au président élu de dérouler son programme. Ainsi, dit-il, ‘’afin de relancer notre football et le placer sur l’orbite du succès, nous devrons impérativement moderniser nos textes et nos pratiques, en les adaptant aux exigences du management de la haute compétition’’.

Ensuite, Mady Touré a plaidé pour un nouveau type de club et d’équipe nationale transformés ‘’en entités économiques fortes, dotées d’infrastructures performantes afin qu’elles soient en capacité de rivaliser avec les meilleures équipes du continent’’. Ce n’est que par cette voie, soutient-il, que le Sénégal pourra tirer le meilleur parti ‘’des immenses talents de sa jeunesse, de cet important vivier qui existe dans nos clubs et dans nos écoles de football’’. Cependant, cette richesse a besoin de ‘’mains expertes pour la valoriser’’, a-t-il ajouté.

Pour la prochaine Assemblée générale élective, le président de Génération Foot est favorable à un changement du mode de scrutin. ‘’Je ne vois pas la pertinence du vote des présidents de ligue et de certains démembrements. C’est aux clubs affiliés d’élire leurs mandants. Il y a comme une contradiction de voir des entités bénéficiant des subventions de la fédération de football voter, alors que d’autres comme l’Association nationale de la presse sportive n’ont pas droit au vote’’, avait-il fustigé en septembre dernier, dans un entretien avec l’APS.

LOUIS GEORGES DIATTA