La Coupe d’Afrique des nations, prévues du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, devrait être reportée, selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Maitre Augustin Senghor se fonde sur l’impossibilité de finir la phase des éliminatoires à temps.

La pandémie de la Covid-19 n’a pas encore fini de chambouler le calendrier du football africain. La Confédération africaine de football (Caf) a été contrainte d’ajourner les finales de la Ligue africaine de football et de la Coupe de la Caf, samedi dernier, et un peu plus tôt le Championnat d’Afrique des nations (Chan) initialement prévu au Cameroun, du 4 au 25 avril 2020. Après le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021, qui devaient se tenir en fin mars dernier, c’est la phase finale même de la 33e édition de la grand-messe du football africain qui risque de subir les contrecoups du coronavirus.

Même si la Caf ne s’est pas encore prononcée sur le sujet, l’état actuel de la propagation de la maladie et l’ampleur des dommages causés poussent déjà certains à douter de la possibilité de respecter le programme déjà établi.

C’est du moins, selon la BBC, l’avis du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui est peu optimiste quant à la tenue de la Can-2021 à la période arrêtée, soit du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Pour Augustin Senghor, il serait ‘’impossible’’ que la compétition puisse se tenir à ces dates, dans la mesure où il est peu probable que les éliminatoires se terminent à temps. Avec le report des deux dernières fenêtres, il reste donc quatre journées à jouer. La préoccupation du patron du ballon rond sénégalais, c’est de pouvoir trouver les intervalles disponibles parmi les dates Fifa, compte tenu de la collusion des compétitions qui va résulter de l’arrêt des championnats occasionné par la Covid-19 depuis plus d’un mois. ‘’Et si nous ne jouons pas en juin ou en août, je pense qu'il sera impossible de jouer la Can en janvier’’, prédit Me Senghor.

Le vice-président de la Commission des affaires juridiques de l’instance dirigeante du foot continental invite le Comité exécutif de la Caf à se pencher sérieusement sur la question, pour trouver la solution idoine qui serait, certainement pour lui, ‘’le report’’ de la Coupe d’Afrique des nations. ‘’Personne ne peut rien faire, si les conditions ne sont pas remplies’’, insiste le président de l’US Gorée. ‘’Personne, dans le monde, ne peut dire qu’en septembre ou novembre, nous aurons gagné la bataille contre le coronavirus. C’est pourquoi il est très difficile de donner un avis tranché sur cette question. Mais ce qui est important, c’est qu’en ce moment, nous voyons si nous pouvons finaliser les qualifications’’.

La FSF attend l’aide de l’Etat

Le football local, également, a eu son lot de désagréments causés par la pandémie du coronavirus. Il y a plus d’une dizaine de jours, la Fédération sénégalaise de football, lors d’une réunion d’urgence, a décidé de l’annulation de la Coupe du Sénégal et de la Coupe de la Ligue. La FSF a donné rendez-vous, à partir du 4 mai prochain, pour statuer sur la suite à donner aux autres compétitions, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais cette léthargie dans laquelle se trouve le football local a un coût énorme pour la fédération qui a pris en charge, cette année, toutes les compétitions de football du Sénégal. ‘’Notre fédération finance toutes les compétitions du pays. Et quand nous nous sommes arrêtés, nous avions eu beaucoup de dépenses depuis la première moitié du championnat. Mais maintenant que tout est arrêté, il sera très, très difficile de trouver des financements pour rejouer, à la fin de la pandémie’’.

Ainsi, face à la sollicitation des clubs qui rencontrent des ‘’difficultés pour payer les salaires’’, la FSF attend la réponse de l’Etat sur l’aide qu’il pourrait apporter au football.

Pour faire face aux conséquences à la fin de la pandémie, Augustin Senghor pense qu’il sera indispensable de trouver des solutions concertées. ‘’Nous devons organiser un plan mondial pour reporter ou réorganiser l’agenda du football pour les prochains mois ou les prochaines années’’. Sur ce point, le président de la Fifa a tenu à rassurer les associations membres. Gianni Infantino a prévu, entre autres axes stratégiques, la mise sur pied d’un ‘’fonds d’urgence’’ pour appuyer les fédérations nationales de football. Pour une réaction rapide, Infantino a même décidé d’avancer le versement de la seconde partie des coûts opérationnels des associations membres du programme Forward de la Fifa, prévu pour le deuxième semestre.

LOUIS GEORGES DIATTA