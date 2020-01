Une éclatante victoire peut-elle avoir un goût amer ? Assurément : les Foxes de Leicester ont certes disposé facilement de West Ham, ce mercredi soir, mais ils ont aussi perdu Jamie Vardy, sorti sur blessure.

En Angleterre, au poste de latéral droit, il y a soi-disant Trent Alexander-Arnold et les autres. Mais les adorateurs des Foxes - et les fans de l'OGC Nice - savent très bien que leur Ricardo Pereira chéri n'a rien à envier au génial scouser. Pas étranger à l'excellent début de saison de Leicester, et encore une fois monstrueux ce soir, le Portugais s'est offert un combo passe décisive-but du break pour saucissonner des Hammers très décharnés. À l'origine de l'action sur le premier pion, le joueur de 26 ans reste traîner dans la surface et pique vers le but un bon ballon d'Harvey Barnes. Pour assurer le coup, l'ailier anglais préfère catapulter lui-même le cuir dans les filets à bout portant. Une très belle réponse à un supposé coup dur intervenu une minute plus tôt : la sortie sur blessure de Nampalys Mendy - ancien niçois, lui aussi.

Oiseau de mauvais augure, le milieu défensif français contamine dix minutes plus tard le pion le plus important de l'échiquier Leicester : Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League. Vraisemblablement touché aux ischio-jambiers, l'attaquant anglais doit lui aussi céder sa place. Mais comme une blessure semble immédiatement précéder un but pour les Foxes ce soir, Ricardo Pereira y va de son ogive du droit à la réception d'un centre en retrait de Barnes juste avant la mi-temps.

Mi-temps qui fait un bien fou aux troupes de David Moyes, qui bouleverse son système tactique et balance deux attaquants (Pablo Fornals et Michail Antonio) pour soutenir Seb Haller. Gagné : l'ancienne tige d'Auxerre provoque malicieusement un penalty cinq minutes après le retour de la pause, sentance que transforme le capitaine Mark Noble. Plus hauts et agressifs, les Hammers d'Issa Diop sont déterminés à chercher l'égalisation, mais leur statut de premier non-relégable ne pèse pas bien lourd face à la machine de Brendan Rodgers. Kelechi Iheanacho, le remplaçant de Vardy, dupe ainsi Ogbonna pour provoquer un penalty transformé par Ayozé Pérez, avant que les deux hommes échangent à nouveau la politesse pour le doublé de l'ancien ailier de Newcastle.

Tottenham 2-1 Norwich

En Angleterre, au poste de latéral droit, il y a soi-disant Trent Alexander-Arnold, Ricardo Pereira et les autres. Mais les fans de Tottenham (ainsi que ceux de Toulouse, mais bien sûr pas du PSG) savent très bien que Serge Aurier est synonyme de taulier. Taulier qui, quand il est confiance, fout la terreur sur son flanc droit. Alors certes, les Canaris de Norwich avaient tout de la proie facile ce soir, mais il n'empêche que le Franco-Ivoirien a distribué sa septième passe décisive de la saison, pour Dele Alli cette fois.

Problème : le Tottenham de José Mourinho ne respire jamais la sérénité. Encore moins quand il n'aligne aucun bûcheron au milieu (Winks, Lo Celso, Alli), qu'il fait entrer des joueurs déjà loin de Londres (Eriksen) et qu'il s'amuse à placer son prometteur ailier Ryan Sessegnon au poste de latéral gauche. Dépassé, le dragster anglais est poussé à la faute par le virevoltant Max Aarons, ce que la VAR confirmera : penalty transformé par l'inévitable Teemu Pukki. Et alors que les Spurs passent près de la correctionnelle, c'est un petit coup de billard qui va les sauver : contré en cloche par Zimmerman, le centre d'Alli atterrit tout droit sur la tête d'Heung-min Son, qui n'a plus qu'à conclure à deux centimètres de la ligne. Comme un symbole, c'est en tremblotant face à la lanterne rouge à domicile que Tottenham va conclure la rencontre. Mais pour son grand retour, Hugo Lloris ne retiendra qu'une chose : la victoire.