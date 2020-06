À une semaine de la reprise de la saison, la Premier League a confirmé vendredi qu'elle soutiendrait les joueurs qui décideront de poser un genou au sol « avant ou pendant les matches » pour rendre hommage à George Floyd, un père de famille afro-américain tué par un policier à la fin du mois de mai, à Minneapolis - et plus généralement protester contre le racisme. Par ailleurs, la « PL » écrit avoir accédé à leur souhait de voir leurs noms remplacés par le slogan antiraciste « Black Lives Matter » au dos de leur maillot pour les 12 premiers matches de reprise.

Il s'agit dans le détail des deux matches en retard prévus mercredi 17 juin - Manchester City - Arsenal et Aston Villa - Sheffield United - puis des 10 rencontres de la 30e journée qui seront jouées entre le vendredi 19 et le lundi 22.

« Nous sommes unis autour du même objectif d'éradiquer le racisme où qu'il existe, écrivent les joueurs de Premier League dans un communiqué, pour faire naître une société qui favorise l'intégration, le respect et l'égalité des chances pour tous, quelles que soient leur couleur de peau ou leurs croyances. » La démarche est aussi soutenue par la fédération anglaise (FA) et par les organisations syndicales représentants les entraîneurs, les joueurs et les arbitres.