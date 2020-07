Les footballeurs sénégalais n’ont pas connu le même sort à la fin du championnat d’Angleterre. Ismaïla Sarr est condamné à la descente après la défaite de Watford (2-3) contre Arsenal. Sadio Mané, champion avant l’ultime journée, a terminé en beauté, en marquant l’un des buts victorieux de Liverpool (3-1), lors de leur déplacement à Newcastle.

Le championnat d’Angleterre a été clôturé, hier, à l’issue de la 38e journée jouée en format multiplexe. L’enjeu de l’ultime acte de la Premier League anglaise était de déterminer le ‘’Big Four’’ (les quatre premiers clubs) et les trois équipes devant évoluer en Championship (deuxième division) l’année prochaine. Les Sénégalais ont connu des fortunes diverses à l’issue de la saison. Sadio Mané était sacré champion bien avant le coup d’envoi de la dernière journée. Cheikhou Kouyaté avait sauvé sa peau. Ismaïla Sarr, lui, est réglé en deuxième division.

Sadio Mané et Liverpool, sacrés champions d'Angleterre depuis plusieurs semaines, ont fini leur saison en beauté. Les Reds se sont imposés sur le terrain de Newcastle (3-1), hier, en clôture de la Premier League. L’international sénégalais, entré en seconde période, a marqué le troisième but de son équipe en fin de match (89e), son 18e de la saison. Avant le but du Ballon d’or africain de 2019, Van Dijk avait égalisé de la tête avant la pause (38e), puis Origi a libéré ses coéquipiers à la 59e minute. L’attaquant des Lions a terminé à la sixième place du classement des meilleurs buteurs avec 18 réalisations, à égalité avec Harry Kane de Tottenham. L’attaquant de Leicester, Jamie Vardy, est le meilleur artificier du championnat. Le joueur anglais devance le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal (22 buts), Danny Ings de Southampton (22 buts), Raheem Sterling de Manchester City (20 buts) et l’Egyptien Mohamed Salah de Liverpool (19 buts).

Watford et Ismaïla Sarr, mal-classés au coup d’envoi de la 38e journée, n’ont pas réussi l’exploit du maintien. Ils ont été condamnés à la relégation après leur défaite à domicile (2-3) devant Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé (5e et 33e) et d'une passe décisive pour Tierney (24e), a été le grand bourreau des Hornets. Les buts de Deeney sur penalty (43e) et Welbeck (66e) n’ont pas eu d’incidence sur la défaite. Ismaïla Salla a été certes passeur sur la réalisation de Welbeck, mais cela n’a pas empêché sa formation d’évoluer en Championship la prochaine saison. L’international sénégalais a rejoint la Premier League anglaise cette année en provenance de Rennes (Ligue 1 française). Il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Watford sera accompagné par Norwich et Bournemouth. Le premier club a été relégué avant cette dernière journée. Le second a certes laminé (3-1) Everton, mais cette victoire était insuffisante pour lui éviter la descente en Championship. Son devancier, Aston Villa a décroché le nul (1-1) et conservé la première place non relégable (17e).

S’agissant des places européennes, Chelsea et Manchester United ont décroché les deux restantes de la Ligue des champions. Liverpool et Manchester City s’étaient déjà emparés des deux premières. Les Red Devils ont assuré leur qualification en surclassant (2-0) les Foxes. Ils ont par la même dépassé leurs adversaires au classement. Ces derniers, classés cinquième, se contenteront de l’Europa League. Chelsea, de son côté, a pris le dernier ticket de la Ligue des champions grâce à son succès acquis face à Wolverhampton (2-0), déchu de l’Europa League. Les Wolves ont été dépassés par Tottenham, auteur d’un match nul (1-1) contre Crystal Palace de Cheikh Kouyaté.