La nouvelle bourde de Kepa Arrizabalaga lors de Chelsea-Liverpool va favoriser le changement d’ère. Le Rennais devrait remplacer le gardien le plus cher du monde.

Ceux qui ont joué le dimanche matin et dans la cour de récréation savent qu’il suffit d’un gardien et d’un avant-centre pour aller loin. C’est exactement le raisonnement de Chelsea, qui a décidé depuis l’arrivée de Frank Lampard, il y a un an, que Kepa Arrizabalaga avait beau être le gardien le plus cher du monde, il n’était pas le meilleur. La victoire de Liverpool à Stamford Bridge (2-0), hier après-midi, l’a cruellement rappelé.

Autant l’Espagnol ne pouvait pas grand-chose sur le premier but de la tête de Sadio Mané, après un superbe mouvement collectif (50e), autant il a été directement responsable du doublé du Sénégalais (56e), qui a contré son dégagement au pied à la suite d’une passe en retrait de Tomori. Il n’est pas le seul responsable de la défaite de Chelsea face aux champions en titre, car Jorginho a manqué un penalty face à Alisson, et l’expulsion de Christensen (45e) pour une grosse faute sur Mané a laissé les Blues à dix. Mais il a sans doute précipité son destin, qui devrait être de s’asseoir sur le banc.

« C’est une grosse erreur, a admis Lampard. Sans cette erreur, et avec le penalty, on était à 1-1… » Dans la semaine, Gary Neville, l’ancien défenseur de MU, aujourd’hui consultant pour Sky Sports, avait tranché : « Vous ne gagnerez pas le Championnat avec un gardien qui prend autant de buts de loin et qui ne domine pas sa surface ». Chelsea n’avait plus vraiment de gardien n°1, et ce n’est jamais une solution, ni en Premier League, ni ailleurs. Liverpool a ainsi remporté la Ligue des champions avec Alisson Becker, en 2019, un an après les bourdes de Loris Karius qui lui avaient coûté la finale 2018. De même, Manchester United continue de s’interroger sur l’opportunité de maintenir David De Gea à son poste de n°1, alors que Dean Henderson (23 ans), sans doute le meilleur gardien anglais du moment, est dans l’antichambre après un passage impressionnant à Sheffield United.

L’an dernier, déjà, Caballero...

Lampard et les Blues, eux, ont pris leur décision. Transféré pour 80 M€ en 2018 de l’Athletic Bilbao, le montant de sa clause, le Basque de 25 ans a été fragilisé par ses erreurs, au fil de sa carrière londonienne, ainsi que par son refus de sortir du terrain, un soir de finale de Coupe de la Ligue au cours duquel Maurizio Sarri voulait le remplacer avant la séance de tirs au but (0-0, 3-4 aux t.a.b. contre City). La saison dernière, déjà, Lampard lui avait parfois préféré le vétéran argentin Willy Caballero (38 ans), pendant cinq matches d’affilée, au cœur de l’hiver. Caballero avait même gagné une prolongation de contrat jusqu’en 2021. Le prochain titulaire du poste sera, très probablement, le gardien rennais Édouard Mendy (28 ans), qui devrait être transféré pour une somme proche de 25 M€. Et si Chelsea a vraiment un gardien, ce qui ne lui est plus arrivé depuis Petr Cech, cela lui changera vraiment la vie.

L’EQUIPE