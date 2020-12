Dans un Anfield qui retrouvait enfin quelques supporters, Liverpool a marqué les esprits en croquant Wolverhampton (4-0). Sadio Mané a régalé, mais c'est Mohamed Salah qui a soigné ses statistiques lors d'une bien belle soirée pour les hommes de Jürgen Klopp, qui rattrapent Tottenham en tête de la Premier League.

La dernière fois qu'il y avait eu des vrais chants à Anfield, c'était un soir de grande déception, le 11 mars 2020, lorsque l'Atlético de Madrid éliminait les Reds en huitièmes de Ligue des champions. C'était dans le monde d'avant Covid. Et dans le monde d'après - ou de pendant - Covid, certaines habitudes n'ont pas changé. Car s'il n'y avait que 2000 personnes dans le Kop pour la réception de Wolverhampton, sur le terrain, les Reds ont fait ce qu'ils font depuis plusieurs années : écraser l'adversaire. Emmené par un Sadio Mané de gala et un Mohamed Salah clinique, Liverpool a dompté la meute portugaise de Wolverhampton et rejoint Tottenham en tête du championnat.

Mané of the match

Pour la venue des Wolves, Jürgen Klopp a fait dans le classique avec le trio Salah-Firmino-Mané aux manettes. À noter toutefois : les titularisations de Williams à droite de la défense et de Kelleher dans les buts. Mais pas de quoi perturber les Reds, tout de suite emmenés par un Sadio Mané des grands soirs. Le Sénégalais manque d’abord sa tête sur un centre de Robertson (11e), avant d’offrir un but à ... personne, Salah et Firmino ayant trop décroché sur une percée de l’ancien Messin (22e). En revanche, l’Égyptien est bien là pour profiter d’une erreur de Coady, le capitaine des Wolves né et formé à Liverpool, auteur d’un audacieux amorti de la poitrine dans sa surface. Malin, Mohamed Salah bondit, gratte le ballon, élimine Rui Patrício et glisse le cuir au fond (1-0, 23e). Pas impliqué sur le but, Mané reprend son récital. Dix minutes plus tard, il centre vers Firmino, mais le Brésilien rate sa madjer. Puis, le numéro 10 manque une tête plongeante, avant d’obtenir un bon coup franc, bien enveloppé par Salah dans les gants de Rui Patrício (34e). Juste avant la pause, Mané frôle toutefois le penalty alors qu’il tente un dégagement en retourné dans sa surface. Mais la VAR vient l’innocenter, à juste titre, puisqu'il a la lucidité d'arrêter son geste juste avant de toucher Coady. Dommage pour les Wolves qui n’ont été dangereux que sur de rares accélérations de Neto et Traoré dans leurs couloirs, puis sur un lob génial de Podence, claqué par Kelleher (16e).

Salah fait danser les Loups

L’entame de la seconde période ne vient pas rassurer Wolverhampton, avec un enchaînement limpide de Sadio Mané, qui réchauffe les gants de Rui Patrício à peine revenu des vestiaires. C’est encore lui qui est à la retombée d’un centre de Robertson, tout en toucher après un renversement de Salah. Mais si le Sénégalais est omniprésent, il reste imprécis, à l’image de son plat du pied raté (51e). Son plat du pied, Wijnaldum, lui, le réussit à merveille quelques minutes plus tard lorsqu'il vient déposer le ballon dans la lucarne adverse au bout d’un contre. Un pur délice (2-0, 57e). Attendu, ce break achève des Wolves déjà pas franchement effrayants. Et bientôt totalement domptés. Sur un corner joué à deux, Salah trouve la tête de Matip, qui ajuste Rui Patrício (3-0, 67e). Job is done. Jürgen Klopp en profite pour relancer Alexander-Arnold et Naby Keïta, de retour de blessure. Et le premier centre de l'international anglais fait mouche, lorsque Salah laisse filer pour Mané qui foire totalement son geste, mais provoque le but contre son camp de Semedo (4-0, 77e). Les Reds peuvent souffler : ils rejoignent Tottenham tout en haut du classement.

SOFOOT.COM