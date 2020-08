Sadio Mané fait partie des 7 joueurs nominés, ce vendredi, pour le trophée de Meilleur joueur de la saison 2019-2020 de la Premier League, dont le nom du vainqueur sera dévoilé le 13 août prochain.

La succession de Virgil van Dijk, sacré Meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Angleterre, est ouverte. Le défenseur central de Liverpool ne figure pas dans la liste des 7 nominés dévoilée ce vendredi, pour l'exercice 2019-2020 de la Premier League. Mais les Reds, qui ont remporté leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans, ont de bonnes chances de conserver le trophée. Le club de la Mersey compte trois représentants dans cette liste, dont le Sénégalais Sadio Mané. Il postule au titre de Meilleur joueur de la saison, avec le latéral droit Trent Alexander-Arnold, auteur de performances exceptionnelles, le capitaine Jordan Henderson, déjà plébiscité par les médias.

‘’Le trio de Liverpool prend sa place parmi les sept nominés pour la récompense annuelle, après avoir aidé les Reds à remporter le titre en 2019-20 avec un record du club de 99 points’’, a annoncé Liverpool sur son site officiel.

Sadio Mané est le seul joueur africain, pour la deuxième fois successive, à figurer dans la short-list des prétendants au trophée du meilleur joueur du championnat anglais. Le Gabonais Pierre Emerick-Aubameyang, malgré ses 22 buts (2e au classement du meilleur buteur) et l’Egyptien Mohamed Salah, meilleur buteur de Liverpool (19 buts), n’ont pas été retenus. L’attaquant sénégalais a marqué 18 buts et effectué 7 passes décisives. Il a été un élément important dans le dispositif offensif de Jorgen Klopp en étant très souvent décisif durant des matches très serrés de son équipe. ‘’Il a marqué des buts en cinq matches et a provoqué le penalty qui a valu une victoire tardive de Liverpool sur Leicester City’’, rappel le site de la Premier League.

Sadio Mané aura face à lui le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, qui a inscrit 13 réalisations cette saison. Le Belge ayant égalé le record de passes décisives de Thierry Henry (20), représente le principal concurrent de Mané pour ce trophée. L’attaquant de Leicester, Jamie Vardy, qui a terminé meilleur buteur (23 buts) devant Aubameyang (22 buts), figure en bonne place dans la liste. Le gardien de Burnley, Nick Pope, et l’attaquant de Southampton, Danny Ings, partent eux avec plusieurs longueurs de retard.

Le nom du vainqueur sera dévoilé le 13 août prochain. Malgré sa place de 5e au trophée du Meilleur joueur de Premier League décerné par la presse anglaise, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot est bien parti pour succéder à son coéquipier Virgil van Dijk.

En effet, Mané avait été devancé par son coéquipier Jordan Henderson, sacré, Kévin De Bruyne, Markus Rashford et Van Dijk. Ce classement de l’ancien Messin a d’ailleurs été décrié, notamment par Aubameyang. L’attaquant d’Arsenal juge ‘’incompréhensible que Mané ne soit pas récompensé de sa saison énorme’’. ‘’Je ne sais pas de quoi est basé les critères pour attribuer les prix en Premier League, mais je ne suis pas le seul à penser que Mané mérite le titre’’, s’est offusqué le Gabonais. C’est dans le même sens qu’abonde Emmanuel Petit, pour qui ‘’Henderson n’est pas le meilleur joueur de la saison’’. ‘’La position de Sadio Mané, qui a sorti Liverpool de plusieurs situations, m’a surpris. Pour le meilleur, je suis partagé entre Mané et De Bruyne’’, a jugé le champion du monde avec la France en 1998.

