Watford (17e, 34 pts) d’Ismaïla Sarr joue sa survie durant ses deux derniers matches du championnat anglais. A trois longueurs seulement de la zone de relégation, les Hornets devront réaliser l’exploit, ce soir (17 h) lors de la réception de Manchester City (2e, 75 pts) pour le compte de la 27e journée de Premier League.

Watford (18e, 34 pts) est fortement en danger, à seulement deux journées du terme du championnat anglais. Ismaïla Sarr et ses coéquipiers sont à seulement trois longueurs de la zone de relégation, notamment Bournemouth (18e) et Aston Villa (19e) qui comptent le même nombre de points (31 pts). Les Hornets ont laissé passer leurs chances de distancer leurs poursuivants en concédant la défaite (3-1) sur le terrain de West Ham, vendredi dernier, lors de la 36e journée.

D’ailleurs, cette chute au Stade olympique de Londres a précipité le limogeage de Nigel Pearson du banc du club.

Watford est donc dans l’obligation de résultat durant les deux dernières journées du championnat, particulièrement ce soir où les Hornets croisent le fer avec la redoutable équipe de Manchester City (2e, 75 pts). Sarr et sa bande sont donc contraints à l’exploit face aux Citizens, au Vicarage Road, pour le compte de la 37e journée. La tâche s’annonce âpre pour eux. Car les Skyblues voudront se relever après leur amère élimination en demi-finales de la FA Cup par Arsenal (2-0). City a remporté toutes ses trois dernières sorties, dont deux Clean Sheet sur le même score (5-0), en championnat avec 12 réalisations (soit 4 buts par match) et en ne concédant qu’un seul but. En plus, lors de leur dernière confrontation en Premier League cette saison (6e journée) en septembre 2019, les Hornets ont pris l’eau à Etihad Stadium sur le score fleuve de 8 buts à 0.

Après l’éviction de Nigel Pearson du banc de Watford, les dirigeants du club ont confié à Hayden Mullins la lourde mission d’assurer la survie de leur équipe. L’ancien milieu de terrain de Crystal Palace, de West Ham, de Portsmouth et de Reading n’en est pas à son coup d’essai. Il avait pris les rênes de la formation en décembre 2019, lorsque Quique Sanchez Flores avait été débarqué du banc des Hornets pour mauvais résultats. L’ex-entraineur des moins de 23 ans de Watford se dit détendu, malgré l’énormité de la tâche et le calibre de l’adversaire. ‘’C'est un grand défi. Je me concentre principalement sur ces garçons pour obtenir un résultat positif’’.

Et Mullins garde en tête le coup d’éclat (3-0) de Watford face à Liverpool, le 29 février dernier, lors de la 28e journée de Premier League. Le capitaine Troy Deeney et ses coéquipiers venaient de mettre fin à une série d’invincibilité de 44 matches des Reds, qui n’avaient plus perdu en championnat depuis le 3 janvier 2019, face à Manchester City (1-2), lors de la 24e journée de la saison 2018-2019.

Ce soir-là, Ismaïla Sarr a été le bourreau de Sadio Mané et les siens. L’ancien joueur du Stade Rennais avait inscrit un doublé (54e, 60e) avec une passe décisive pour le but du 3-0 de Deeney (72e). Le nouveau coach compte sur tout le monde et surtout le soutien des dirigeants pour pousser l’équipe à l’exploit face à City. ‘’Nous allons certainement regarder cela (la victoire contre Liverpool, NDLR) et en tirer beaucoup de points positifs. Nous sommes une équipe qui peut très bien jouer et faire mal à l’adversaire. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, comment nous allons le faire et l'exécuter’’.

LOUIS GEORGES DIATTA