L’attaquant de l’équipe du Sénégal a fait parler son talent, lors de la réception de Liverpool par Watford. Il a permis à ses coéquipiers de mettre fin à l’invincibilité de Sadio Mané et des Reds, après 44 matches sans défaite, avec un doublé et une passe décisive.

Ismaïla Sarr, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a été le bourreau de Liverpool, avant-hier, au stade Vicarage Road de Watford. Pour une victoire historique de sa formation (3-0) pour le compte de la 28e journée du championnat d’Angleterre. L’ex-joueur du Stade Rennais a d’abord marqué après la pause, en reprenant un centre d’Abdoulaye Doucouré qui a récupéré le ballon, à la suite d’une touche mal appréciée par le défenseur central des Reds, Lovren. Sarr a récidivé à l’heure de jeu (60e mn), en profitant d’une passe en profondeur de Deeney pour lober Alisson Becker.

Après avoir inscrit ses 4e et 5e buts en Premier League cette saison, le footballeur formé à Génération Foot a mis la cerise sur le gâteau. Le natif de Saint-Louis a intercepté une passe d’Alexander-Arnold destinée au gardien Alisson et donné une offrande à son attaquant et capitaine Deeney qui a crucifié les Reds. Sarr a même eu l’opportunité d’aggraver la marque, à 10 minutes de la fin du match. Malheureusement, il n’a pas pu concrétisation son action.

Grâce à sa performance magistrale, Iso a, donc, grandement contribué à mettre fin à la chevauchée fantastique des Reds. Liverpool restait sur 26 victoires et 1 nul, cette saison. Liverpool était également sur 18 victoires de rang et 44 matches sans défaite en Premier League, entre 2018 et 2019.

Cette performance XXL d’Ismaïla Sarr arrive au bon moment. Le jeune Lion s’est fait un nom et devra capitaliser son exploit pour lancer définitivement sa saison, voire sa carrière outre-Manche. Il faut dire qu’il revient de loin, puisqu’après avoir battu le record de transfert (plus de 25 millions de livres sterling) du club, effaçant des tablettes les 18,5 millions de livres sterling que les Hornets avaient payés pour André Gray en 2017, il a connu un début de saison heurté.

En effet, ses performances laissaient entrevoir son immense talent, mais les récurrentes blessures l’ont freiné dans sa montée en puissance. D’ailleurs, de titulaire, il était passé au statut de remplaçant, sous l’ère Quique Sanchez Flores. Mais le nouvel entraineur Nigel Pearson l’a remis dans le onze de départ où il s’est illustré en fin décembre-début janvier (2 buts, 3 passes décisives) avant de subir une blessure à la cuisse. Ce coup dur l’a éloigné des terrains et fait manquer 4 rencontres, toutes compétitions confondues.

L’ancien sociétaire du FC Metz, auteur de 5 buts et 4 caviars en 18 matches de championnat, sera attendu pour le reste de la saison.

En tout cas, la large victoire (3-0) des Hornets permet au club de quitter la zone rouge. Watford est désormais première équipe non relégable (17e, 27 pts) à égalité de points avec Bournemouth (18e, 27 pts). Un Sarr décisif et en bonne santé ne sera pas de trop dans la longue et harassante lutte pour le maintien. Puisque les Hornets vont devoir se coltiner de coriaces adversaires comme Leicester City (3e), Chelsea (4e), Manchester City (2e) et même Arsenal (10e) lors de la dernière journée du championnat.

OUMAR BAYO BA