Auteur d’un match étincelant face à Tottenham, hier soir, Sadio Mané, auteur d’un but et d’une passe décisive, a permis à Liverpool d’arrêter sa série sans la moindre victoire, depuis 5 rencontres consécutives en Premier League, en s’imposant (3-1) face aux Spurs.

Liverpool a mis fin à sa série de cinq matches sans victoire en s’imposant sur la pelouse de Tottenham (3-1), hier, en clôture de la 20e journée de Premier League. Les Reds peuvent remercier Sadio Mané qui a illuminé le jeu des Londoniens, malgré un début de rencontre décousu. Le Sénégalais, qui a commencé la soirée par un énorme loupé (2e) devant Lloris, a rapidement fait oublier ce raté au fil d’une prestation XXL. Centreur décisif sur l’ouverture du score de Firmino (45e +3), après un appel en rupture dans le dos de la défense des Spurs, Mané est à l'origine du second but (47e) et a inscrit le troisième en profitant d’une erreur de Rodon (65e). L’ancien messin met ainsi un terme à quatre matches sans inscrire le moindre but en championnat en inscrivant sa 7e réalisation de la saison. Au-delà des statistiques, son activité et ses appels ont fait très mal à Tottenham.

Un choc pour rester au contact et ne pas être irrémédiablement décroché. Voilà quel était l'enjeu principal de ce Tottenham-Liverpool en clôture de la 20e journée de Premier League. Le match aller avait déjà offert un duel dantesque entre les deux équipes, remporté par les Reds. La vista technique et la rapidité des enchaînements faisaient plaisir à voir, de chaque côté, même si Liverpool proposait un long temps fort pendant près de 10 minutes, investissant le camp des Spurs sans trouver la faille. Mais c'est bien l'équipe hôte qui allait s'offrir une nouvelle occasion franche, avec un jeu à trois Kane-Bergwijn-Son et un nouveau déboulé du Sud-Coréen, dont la frappe était captée par Alisson (22e). Liverpool répondait avec un une-deux Mané-Salah au cœur de la surface. Le Sénégalais se jetait pour reprendre le ballon que Lloris stoppait d'un arrêt réflexe (24e). Plaisante, la rencontre était marquée par la domination territoriale des Reds et par les incursions de Mané, joueur le plus tranchant avec une nouvelle frappe (42e). Il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir l'ouverture du score, avec Mané, bien trouvé dans la profondeur, qui centrait vers Firmino. Dier et Lloris communiquaient mal et le Brésilien n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (0-1, 45e+4).

Tottenham pénalisé par des erreurs individuelles

Au retour des vestiaires, Liverpool, malgré la sortie sur blessure de Matip, remplacé par Phillips, repartait tambour battant, avec une énorme occasion pour Firmino puis Salah (46e), qui tirait au-dessus. Dans la minute suivante, Mané, intenable, enroulait une frappe à l'extérieur de la surface, Lloris s'y prenait mal pour repousser, Alexander-Arnorld surgissait et, dans un angle fermé, punissait le portier français (0-2, 47e). Tottenham était dans les cordes, d'autant plus qu'Harry Kane n'était pas revenu sur la pelouse, remplacé par Lamela à la pause... Dans les cordes, mais toujours debout, grâce à un but formidable de Hojbjerg, auteur d'une frappe monumentale du pied droit qui trompait Alisson (1-2, 49e). Liverpool pensait faire à nouveau le break avec un contre éclair mené par le trio offensif mais le but de Salah, qui avait perforé Lloris, était annulé pour une main de Firmino au départ de l'action.

Le scénario de la rencontre tenait en tout cas toutes ses promesses et les deux équipes se livraient à fond. Liverpool prenait définitivement le large avec un but de Mané, qui exploitait une erreur de Rodon et punissait Lloris de près (1-3, 65e). A noter le bon centre dans le dos d'Alexander-Arnold sur cette action, lui qui était critiqué ces dernières semaines pour des performances en berne et qui a semblé retrouver ce soir son niveau de la saison précédente. Cela minait le moral des Spurs, et l'entrée en jeu de Gareth Bale ne changeait rien. Tottenham avait baissé les bras, fatigué de courir après le cuir, pénalisé par des erreurs individuelles qui ont coûté 3 buts. Avec ce succès probant, Liverpool met fin à une série de 5 matches sans victoire en Premier League et grimpe à la 4e place du classement, avec 37 points. Tottenham recule à la 6e place, avec 33 points.

