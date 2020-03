Le site du tabloïd anglais ‘’The Guardian’’ a passé en revue la partie écoulée de la saison et a désigné Sadio Mané comme le meilleur joueur de la Premier League, au vu de sa prestation très influente sur les résultats des Reds.

Comme tous les grands championnats de football du monde, la Premier League anglaise s’est arrêtée à la 29e journée, à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. ‘’The Guardian’’ profite de cette trêve forcée pour faire le bilan de la saison. Le site Internet du tabloïd anglais a désigné Sadio Mané meilleur joueur de l’exercice 2019-2020, au vu de sa prestation depuis le début de la saison avec Liverpool (82 pts), leader du championnat anglais avec 25 points d’avance sur son dauphin Manchester City (2e, 57 pts).

Selon ‘’The Guardian’’, même si Jordan Henderson a eu de l’influence sur les résultats de son équipe, l’international sénégalais, lui, ‘’est remarquablement constant et a atteint des sommets où ne se situe pas’’ le capitaine des Reds. Depuis le début de la saison, Mané a porté son équipe et a été présent à tous les moments décisifs. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a marqué 16 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en Premier League, 6 passes décisives et 2 en Ligue des champions. D’ailleurs, le tabloïd britannique estime qu’il est la ‘’pure incarnation’’ de l’équipe de Liverpool, grâce à son ‘’efficacité’’. ‘’Avoir la puissance et l’habileté pour jouer comme il le fait est rare ; avoir la présence d’esprit pour utiliser ces dons avec tant d’efficacité et d’altruisme est encore plus rare’’, renchérit le site britannique.

‘’The Guardian’’ confirme ainsi les propos de l’actuel milieu de Monaco, passé notamment par Arsenal et Chelsea. Pour Fabregas, l’attaquant des Reds est tout simplement le meilleur joueur d’Angleterre actuellement.

Arrivé à Liverpool lors de la saison 2016-2017, Sadio Mané a accédé au gotha du football mondial. Au mois d’octobre dernier, l’ancien Messin a marqué son 50e but en 100 apparitions sous le maillot des Reds. Il devient ainsi le 10e joueur de l’histoire de Liverpool à atteindre la barre des 50 buts en Premier League. Il rejoint Robbie Fowler, Steven Gerrard, Michael Owen, Luis Suarez, Fernando Torres, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Dirk Kuyt et Daniel Sturridge. Il a atteint la barre des 100 buts marqués en Angleterre où il a joué sous le maillot de Southampton (2014-2016) avant de rejoindre Liverpool.

Ce résultat est l’aboutissement d’une progression fulgurante, comme l’atteste sa place dans le top 5 de la dernière édition du Ballon d’or France Foot où le Sénégalais a terminé 4e, alors qu’il occupait la 22e position en 2018. Puis sa consécration au Ballon d’or africain en 2019, lors de la cérémonie des Caf Awards à Hurghada, en Égypte, après une 3e place en 2016 et en 2017, et la 2e place en 2018 à Dakar.

LOUIS GEORGES DIATTA