Le championnat d’Angleterre démarre le 12 septembre prochain. Selon le calendrier de la saison 2020-2021 de la Premier League dévoilé hier, Liverpool de Sadio Mané entame la défense de son titre à domicile contre le promu Leeds United.

La Premier League a dévoilé, hier, le calendrier de la saison 2020-2021, qui débute le 12 septembre prochain. Sadio Mané et ses coéquipiers démarrent la défense de leur titre à domicile, par la réception de Leeds United. Les Whites reviennent en Premier League, seize ans après. Ils devront poursuivre l’aventure avec leur coach Marcelo Bielsa. Après deux saisons passées sur le banc de Leeds, le technicien argentin devra bientôt prolonger son contrat, selon ‘’l’Equipe’’. ‘’J’ai juste besoin de trouver une fenêtre appropriée pour obtenir le document et lui faire signer. Marcelo est complètement focalisé sur l'entraînement. Nous nous entretenons chaque jour et les discussions portent davantage sur la préparation de la saison que sur son contrat’’, a rassuré le président du club du Yorkshire, Angus Kinnear.

Le champion d’Angleterre va démarrer le nouvel exercice, comme le précédent, par un promu. Les hommes de Jürgen Klopp n’avaient fait qu’une bouchée de Norwich City sur le score de 4 buts à 1, avec l’ouverture du score contre son camp de Hanley, dès la 7e mn. Mohamed Salah (19e), Virgil van Dijk (28e) et Origi (42e) ont ensuite enfoncé les Canaris, qui retrouvaient l’élite anglaise six ans après leur relégation. L’attaquant sénégalais Sadio Mané, qui revenait de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte où les Lions étaient vice-champions, était entré en cours de jeu (74e) à la place d’Origi.

Les Reds jouent leur premier choc avec un des éléments du ‘’Big Four’’ la journée suivante (2e journée le 19 septembre). Il s’agit de Chelsea qui a terminé à la 4e place (66e pts) la saison dernière. Il faudra attendre presque deux mois après le démarrage du championnat pour voir le duel Liverpool - Manchester City. Le club de la Mersey rendra visite à son principal concurrent au titre à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 8e journée.

Le champion d’Angleterre enchainera lors de sa sortie suivante (9e journée, le 21 novembre) par la réception de Leicester, qui l’avait challengé dans la première partie de la saison l’année passée.

Kouyaté reçoit Mané en décembre

Les duels entre joueurs sénégalais ne devraient pas être légion cette saison, du fait de la relégation de Watford d’Ismaïla Sarr en Championship et les départs de certains Lions vers d’autres championnats. Mais les férus de la Premier League pourront se délecter du choc entre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté et Liverpool de Sadio Mané, prévu le 19 décembre 2020, au Selhurst Park. D’ailleurs, les Eagles ont fini d’être l’une des proies préférées de Mané en Premier League. Puisque l’attaquant des Lions a marqué six fois en six rencontres consécutives en championnat d’Angleterre face à Crystal Palace. La saison dernière, l’ancien Messin a inscrit 2 de ses 18 buts contre le club de Cheikhou Kouyaté, lors des victoires à l’aller (1-2) et au retour (4-0) des Reds.

Si le calendrier n’est pas modifié, dans ce contexte de pandémie de Covid-19, Sadio Mané et son club vont boucler la Premier League le 23 mai 2021, contre la bande à Kouyaté, à Anfield.

En raison de la pause minimale de 30 jours convenue pour tous les clubs impliqués dans les dernières étapes des compétitions interclubs de l’UEFA 2019-2020, les matches de la 1re journée de Manchester City à domicile contre Aston Villa et de Manchester United à Burnley, ont été reportés.

LOUIS GEORGES DIATTA